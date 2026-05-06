Río Negro dio un paso en el desarrollo de Vaca Muerta al autorizar la cesión del 13% de la participación de Pan American Energy en el área Loma Guadalosa a Continental Resources Argentina, una firma comandada por Harold Hamm, conocido como el Rey del fracking, en una jugada que reconfigura el mapa energético y acelera la apuesta por el no convencional.

La medida, oficializada a través del Decreto 447/26 y publicada en el Boletín Oficial, no es un trámite más. Se trata de un movimiento estratégico dentro de la primera Concesión de Explotación No Convencional de la provincia, un esquema que busca consolidar reglas claras, control estatal y una planificación a largo plazo para explotar uno de los recursos más codiciados del país.

Con esta reconfiguración, el tablero queda definido: Pan American Energy se mantiene como operadora con el 52%, mientras que Tango Energy Argentina conserva el 35% y Continental Resources desembarca con el 13%, sumando músculo técnico en una etapa clave del proyecto.

Pero detrás de los números hay un plan ambicioso. Loma Guadalosa, reconvertida en 2025, es la punta de lanza de Río Negro en Vaca Muerta, con una concesión que se extiende hasta 2060. El objetivo es claro: transformar el potencial en producción concreta y posicionar a la provincia en el mapa energético nacional.

En ese camino, ya está en marcha un plan piloto que contempla una inversión inicial de 36 millones de dólares, con la perforación de dos pozos horizontales de 3.000 metros y un pozo vertical. El cronograma es preciso: el primer pozo se perforará en 2026, el segundo en 2027 y los resultados se evaluarán en 2028.

Sin embargo, lo más fuerte aparece en el horizonte. Si el potencial se confirma, el desarrollo podría escalar a una etapa masiva con hasta 44 pozos adicionales y una inversión que superaría los 1.000 millones de dólares, un salto que cambiaría por completo el perfil productivo de la zona.

Ubicada a unos 60 kilómetros de Neuquén y con una extensión de 101 kilómetros cuadrados, Loma Guadalosa concentra recursos estimados en 48,4 millones de barriles equivalentes de petróleo.