La crisis provocada por las restricciones al tránsito energético en el Estrecho de Ormuz dejó una señal contundente para los grandes consumidores de energía del mundo: depender de un único corredor estratégico representa un riesgo cada vez más difícil de asumir. En ese escenario, Vaca Muerta comienza a ganar protagonismo como una alternativa capaz de aportar seguridad de suministro a mercados que buscan reducir su exposición a Medio Oriente.

Así lo refleja el último informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que analizó el impacto de la crisis sobre los países del sudeste asiático y concluyó que la región deberá acelerar la diversificación de sus fuentes de abastecimiento energético durante las próximas décadas.

La interrupción de los flujos a través de Ormuz provocó escasez de combustibles, materias primas petroquímicas y gas licuado de petróleo, además de una fuerte presión sobre los costos energéticos de la región.

Más allá de la coyuntura, el informe deja una conclusión de largo plazo: la seguridad de suministro volvió a convertirse en un factor determinante para las decisiones de inversión y abastecimiento.

La AIE sostiene que los países asiáticos deberán diversificar tanto sus fuentes de energía como sus proveedores, impulsando nuevas inversiones en infraestructura, generación eléctrica, energías renovables y recursos energéticos propios.

Pero mientras esas transformaciones avanzan, la necesidad de garantizar suministros confiables abre oportunidades para nuevos exportadores de petróleo y gas fuera de las zonas geopolíticamente sensibles.

La formación neuquina posee una ventaja que comienza a ser cada vez más valorada por los compradores internacionales: está ubicada lejos de los principales focos de conflicto global y cuenta con recursos suficientes para abastecer mercados durante décadas.

En los últimos años, las discusiones comerciales giraban principalmente en torno al precio. Sin embargo, la crisis de Ormuz volvió a poner sobre la mesa otro concepto clave: la confiabilidad del suministro.

Para los grandes importadores asiáticos, asegurar contratos con productores ubicados fuera de Medio Oriente puede convertirse en una estrategia para reducir riesgos futuros y garantizar abastecimiento ante eventuales interrupciones de rutas marítimas estratégicas.

El propio informe de la AIE destaca que los países de la región deberán reforzar su resiliencia energética y disminuir su dependencia de proveedores concentrados en áreas de alta tensión geopolítica.

El GNL argentino aparece en el radar

La oportunidad es especialmente relevante para los proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL) que se desarrollan en Argentina. Las iniciativas lideradas por YPF y sus socios internacionales buscan convertir a Vaca Muerta en una plataforma exportadora capaz de abastecer mercados de Asia, Europa y América Latina durante las próximas décadas.

La necesidad de diversificación que surge tras la crisis fortalece el argumento económico detrás de esas inversiones. Cuanto mayor sea la preocupación global por la seguridad energética, mayor será el interés por asegurar volúmenes de gas provenientes de regiones consideradas estables.

En ese contexto, los proyectos de licuefacción, gasoductos y terminales portuarias adquieren una dimensión estratégica que trasciende el mercado local.

El nuevo escenario también podría acelerar inversiones en producción de petróleo y gas no convencional. La AIE señala que varios países están reevaluando el desarrollo de recursos energéticos propios para reducir su dependencia externa. Ese mismo razonamiento está siendo aplicado por compañías y compradores que buscan diversificar su cartera de proveedores internacionales.

Para Vaca Muerta, esto podría traducirse en una mayor demanda de contratos de largo plazo, nuevas alianzas comerciales y un renovado interés por financiar infraestructura asociada al shale argentino.

La crisis de Ormuz dejó en evidencia que la energía ya no se mide únicamente por costos o disponibilidad de recursos. La estabilidad política, la logística y la seguridad de suministro volvieron a ocupar un lugar central en las decisiones globales.

Y en ese nuevo mapa energético, Vaca Muerta aparece cada vez más como una de las apuestas con mayor potencial para abastecer a un mundo que busca reducir riesgos y ampliar sus fuentes de energía.