Donald Trump anunció un inminente acuerdo de paz con Irán y anticipó la reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que espera concretar un acuerdo de paz con Irán durante las próximas horas, en una negociación que podría marcar un giro importante en uno de los conflictos más sensibles de la política internacional. A través de una publicación en la red social Truth Social, el mandatario norteameriano afirmó que el entendimiento entre ambos países está previsto para este domingo y que, una vez firmado, se producirá la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

Pakistán, mediador clave entre Washington y Teherán

El anuncio se conoció poco después de que el gobierno de Pakistán, que actúa como mediador entre Washington y Teherán, señalara que las conversaciones ingresaron en su etapa final. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, aseguró que existe la posibilidad de cerrar el acuerdo dentro de las próximas 24 horas y avanzar luego con reuniones técnicas para definir los detalles de implementación.

Según explicó Trump, uno de los puntos centrales del entendimiento es que Irán abandonará cualquier aspiración vinculada al desarrollo o adquisición de armas nucleares. El mandatario sostuvo que el país persa no podrá obtener este tipo de armamento "ni mediante compra, ni mediante desarrollo, ni por ningún otro medio".

El presidente estadounidense también remarcó que el pacto no incluirá transferencias económicas entre ambas naciones y diferenció esta negociación de los acuerdos impulsados por administraciones anteriores.

El estrecho de Ormuz, una pieza clave para la economía global

La eventual reapertura del estrecho de Ormuz representa uno de los aspectos más relevantes del acuerdo. Esta vía marítima conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerada una de las rutas energéticas más importantes del Planeta.

Por ese corredor circula una parte significativa del petróleo exportado por los países productores de Medio Oriente, por lo que cualquier restricción o conflicto en la zona suele generar preocupación en los mercados internacionales y provocar movimientos en los precios de la energía.

Analistas internacionales consideran que una normalización de la situación podría aportar mayor estabilidad al comercio global y reducir los riesgos de nuevas escaladas militares en la región.

Advertencia de Trump si fracasan las negociaciones

Pese al optimismo mostrado en sus declaraciones, Trump también dejó abierta la posibilidad de una respuesta más dura en caso de que el acuerdo no llegue a concretarse.

El mandatario afirmó que Estados Unidos cuenta con una "alternativa definitiva" para actuar contra Irán si fracasan las conversaciones, una expresión interpretada como una referencia a eventuales operaciones militares o medidas de presión adicionales.

Además, adelantó que una vez alcanzada la paz, Washington buscará recuperar material de uranio presente en territorio iraní para proceder a su destrucción definitiva, ya sea dentro de Irán o en Estados Unidos.

Mientras las negociaciones avanzan hacia una instancia decisiva, la comunidad internacional sigue de cerca las conversaciones, que podrían redefinir el equilibrio político y de seguridad en Medio Oriente tras años de enfrentamientos, sanciones y tensiones diplomáticas.