El sistema energético global entró en una nueva fase. La escalada del conflicto en Medio Oriente y el riesgo de un bloqueo prolongado en el Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del crudo mundial— dejaron atrás la lógica de mercado basada en eficiencia para dar paso a otra dominada por la resiliencia.

El impacto fue inmediato. El barril de Brent superó los US$ 126 en Asia, su nivel más alto en cuatro años, antes de estabilizarse en torno a los US$ 113. La volatilidad refleja un cambio más profundo: el mercado ya no descuenta una normalización rápida, sino un escenario de restricción de oferta más duradero.

Detrás de ese movimiento está el endurecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Israel frente a Irán, con señales de que las restricciones marítimas podrían extenderse durante meses. En este contexto, la energía vuelve a ocupar un lugar central en la geopolítica global.

El informe del Instituto de Energía de la Universidad Austral plantea que, en escenarios de disrupción, la diferencia ya no está en el nivel de consumo, sino en la capacidad de adaptación. “El sistema deja de premiar eficiencia y empieza a premiar resiliencia”, resume el análisis.

Bajo ese criterio, China aparece mejor posicionada que otros grandes importadores. Lejos de buscar una autosuficiencia energética —inviable a su escala—, Beijing desarrolló una estrategia orientada a gestionar su dependencia.

En petróleo, esto se traduce en compras oportunistas y acumulación de reservas. En 2025, importó unos 1,4 millones de barriles diarios de crudo iraní a precios inferiores a los US$ 60. Ya en 2026, en pleno shock, incrementó sus inventarios en cerca de 40 millones de barriles.

En gas, la lógica es similar. La expansión de infraestructura por ducto —con proyectos como Power of Siberia 2— apunta a reducir la exposición al GNL marítimo, particularmente vulnerable en escenarios como Ormuz.

A esto se suma un factor clave: el carbón, que aún explica más del 55% de su generación eléctrica y funciona como ancla de estabilidad frente a la volatilidad internacional. Sin embargo, la ventaja energética china convive con una debilidad estructural. La dependencia de semiconductores avanzados y de proveedores críticos como ASML condiciona su desarrollo en sectores estratégicos.

Este punto introduce una diferencia clave: mientras la vulnerabilidad energética puede gestionarse, la tecnológica resulta más rígida y difícil de sustituir en el corto plazo. El escenario global refuerza la percepción de escasez. Las limitaciones logísticas en el Golfo Pérsico, la saturación de almacenamiento y la posibilidad de una caída sostenida en la producción iraní empujan a los precios y elevan la incertidumbre.

Los países más expuestos son aquellos con alta dependencia del GNL marítimo y menor capacidad de diversificación. En ese mapa, la seguridad de abastecimiento pasa a ser tan relevante como el costo.

Vaca Muerta: una oportunidad que se redefine

En este contexto, Vaca Muerta emerge como uno de los activos con mayor potencial fuera de las zonas de conflicto. La suba del crudo mejora la ecuación económica del shale argentino y refuerza su atractivo como proveedor alternativo.

El cambio no es menor: en un mundo que busca reducir riesgos geopolíticos, la ubicación y estabilidad relativa de Argentina juegan a favor. Sin embargo, el aprovechamiento de esta ventana no está garantizado. Persisten desafíos estructurales: infraestructura insuficiente, costos de financiamiento elevados y la necesidad de marcos regulatorios previsibles.

Incluso dentro del sector, la competencia sigue siendo intensa, como lo refleja la reciente pérdida de una licitación clave por parte de Techint. La tensión en Ormuz también reaviva el debate sobre la transición energética. Los altos precios incentivan la diversificación, pero en el corto plazo refuerzan la centralidad de los hidrocarburos.

La dinámica responde a una lógica conocida: las crisis no solo generan disrupción, sino que redefinen ventajas. En ese proceso, la capacidad de adaptación se vuelve el principal activo. Para Argentina, el desafío es claro: convertir el potencial de Vaca Muerta en una plataforma de crecimiento sostenido en un mundo cada vez más incierto.