El mercado petrolero global volvió a encender señales de alerta. La fuerte caída del precio internacional del crudo, provocada por las expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, abrió interrogantes sobre el impacto que un escenario de mayor oferta podría tener en regiones productoras como Vaca Muerta.

Durante las primeras operaciones de esta semana en Asia, el barril de Brent cayó 5,14% y se ubicó en 98,22 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 5,21% hasta los 91,57 dólares. Ambos contratos tocaron mínimos de las últimas dos semanas.

El derrumbe se produjo luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que las negociaciones con Irán avanzan hacia un entendimiento preliminar que podría reducir la tensión geopolítica en Oriente Medio y facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles para el comercio mundial de energía.

La posibilidad de una mayor normalización en el flujo global de petróleo generó alivio en los mercados y presionó los precios a la baja, según publicó la agencia Reuters.

Para Vaca Muerta, el movimiento no pasa desapercibido. Si bien los valores actuales continúan siendo elevados para la rentabilidad del shale argentino, una caída sostenida del barril podría modificar expectativas de inversión, márgenes operativos y tiempos de desarrollo de algunos proyectos.

La formación neuquina viene atravesando uno de sus momentos de mayor expansión, con récords de producción, exportaciones crecientes y fuertes desembolsos de las principales compañías del sector. Gran parte de ese dinamismo se sostuvo gracias a un contexto internacional de precios altos y demanda firme de hidrocarburos.

En la industria reconocen que valores cercanos o superiores a los 80 dólares continúan siendo competitivos para Vaca Muerta, aunque advierten que la volatilidad internacional seguirá condicionando las decisiones de inversión.

El mercado energético permanece especialmente sensible a cualquier novedad vinculada a Oriente Medio. El estrecho de Ormuz concentra cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, por lo que cualquier señal de distensión o conflicto impacta de manera inmediata en los precios internacionales.

Analistas internacionales sostienen que, aunque existe optimismo por las negociaciones diplomáticas, todavía persisten riesgos geopolíticos y dificultades operativas para una normalización completa del flujo energético.

“Hay algo de luz al final del túnel, lo que traerá cierto alivio en el precio del petróleo en el corto plazo”, señaló el analista Saul Kavonic, aunque advirtió que las tensiones aún no están completamente resueltas.

Mientras tanto, en Vaca Muerta las compañías siguen de cerca cada movimiento del mercado internacional. El desarrollo del shale argentino mantiene perspectivas positivas, pero la evolución del precio del crudo continúa siendo una de las variables centrales para definir el ritmo de inversiones y expansión futura.