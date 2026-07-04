Vaca Muerta alcanzó nuevos récords y estas fueron las áreas más productivas durante los primeros cinco meses de 2026

Las principales áreas de Vaca Muerta concentraron la mayor parte de la producción de hidrocarburos no convencionales durante los primeros cinco meses de 2026, en un contexto de fuerte expansión del shale oil y el shale gas. Loma Campana lideró la extracción de petróleo no convencional, mientras que Fortín de Piedra se mantuvo como el principal yacimiento productor de gas shale del país.

En shale oil, Loma Campana aportó el 16% de la producción nacional del segmento entre enero y mayo, seguida por La Amarga Chica, con el 14%, y Bajada del Palo Oeste, con el 12%. El podio se completó con Bandurria Sur, que representó el 10% del total producido.

Más atrás se ubicaron La Angostura Sur I (6%), La Calera (4%), Bajo del Choique (4%), El Trapial Este (4%) y Aguada del Chañar (3%). En conjunto, estas nueve áreas explicaron el 73% de toda la producción de shale oil del país en el período analizado.

El liderazgo del no convencional también quedó reflejado en la actividad de perforación y en las inversiones previstas para este año. Las principales áreas concentraron el 66% de los nuevos pozos conectados y el 58% de las inversiones proyectadas para desarrollos no convencionales durante 2026.

En gas no convencional, Fortín de Piedra volvió a ubicarse al frente del ranking con el 20% de la producción total de shale gas. Detrás se posicionaron La Calera (13%), Aguada Pichana Este (12%) y Aguada Pichana Oeste (10%).

El listado continúa con Sierra Chata (9%), Rincón del Mangrullo (6%), Aguada de Arena (4%), Loma Campana (4%) y El Mangrullo (3%). Estas nueve áreas concentraron el 80% de la producción nacional de shale gas entre enero y mayo.

El incremento de la actividad también se reflejó en la cantidad de nuevos desarrollos. Durante los primeros cinco meses del año se conectaron 81 pozos productores de shale gas, casi el doble de los 41 registrados en igual período de 2025. Solo en mayo comenzaron a producir 33 nuevos pozos, la cifra mensual más alta desde el inicio del desarrollo de Vaca Muerta.

La producción acompañó esa expansión. En mayo, el shale oil alcanzó los 623.000 barriles diarios, un 39% más que un año atrás, y pasó a representar el 69% de la producción total de petróleo del país. Con ese desempeño, la producción nacional de crudo llegó a 904.000 barriles por día, un nuevo récord histórico.

El shale gas también marcó un máximo histórico al registrar una producción de 95 millones de metros cúbicos diarios en mayo, con un crecimiento interanual del 20%. El segmento ya representa el 59% de la producción total de gas natural de Argentina.

Otro indicador que continúa en ascenso es el gas asociado a la producción de petróleo. Entre enero y mayo alcanzó un promedio de 28,4 millones de metros cúbicos diarios, un 37% superior al registrado en el mismo período del año anterior, incorporando 7,6 millones de metros cúbicos diarios adicionales a la oferta nacional.

Las perspectivas para el desarrollo del shale se mantienen favorables gracias a la ampliación de la infraestructura de transporte. La expansión del sistema de Oldelval prevista para fines de este año y la entrada en operación gradual del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) desde comienzos de 2027 permitirán elevar la capacidad de evacuación de crudo desde la Cuenca Neuquina hasta 1,443 millones de barriles diarios hacia fines de 2027, habilitando una nueva etapa de crecimiento para la producción no convencional.