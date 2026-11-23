La minería argentina enfrenta un desafío que excede el potencial geológico de cada provincia: transformar los recursos disponibles en inversiones, empleo e infraestructura mediante una estrategia coordinada. Esa fue una de las principales conclusiones del encuentro que reunió a autoridades de Mendoza, Jujuy, Salta, San Juan y Catamarca durante la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026, donde los funcionarios plantearon la necesidad de construir una agenda federal para impulsar el desarrollo del sector.

La discusión tuvo como ejes la promoción de inversiones, el financiamiento de proyectos, la planificación de corredores logísticos y energéticos y la formación de trabajadores especializados. Los representantes provinciales coincidieron en que la competencia internacional por los capitales exige reglas claras, instituciones sólidas y políticas que permitan integrar las capacidades productivas de las distintas jurisdicciones.

“Si no entendemos que esto es una industria regional, vamos a estar duplicando esfuerzos, vamos a estar dilatando la concreción de esos objetivos que nos hemos puesto, que es dejar de ser justamente un país con provincias mineras y pasar a ser un país minero”, afirmó.

La funcionaria compartió el debate con el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez; el ministro de Producción y Minería de Salta, José Ignacio Lupión; el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, y la ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado. La actividad fue moderada por el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola.

Uno de los principales puntos de coincidencia fue la necesidad de anticipar las demandas de infraestructura que tendrá la expansión de los proyectos. La disponibilidad de energía, el transporte, los caminos y la logística fueron identificados como factores determinantes para reducir costos y facilitar la llegada de inversiones.

Latorre también puso el foco en la capacitación laboral. Planteó que las provincias deben identificar qué perfiles profesionales necesitará la industria, qué capacidades educativas existen actualmente y cuáles deberán desarrollarse para acompañar el crecimiento de la actividad. La propuesta apunta a evitar que cada jurisdicción planifique por separado sus necesidades de trabajadores, proveedores y servicios, y a construir una red de formación e integración productiva que permita aprovechar las oportunidades en distintas regiones.

Financiamiento y reglas para atraer capitales

El acceso al financiamiento fue otro de los temas centrales del encuentro. Las autoridades señalaron que la exploración minera requiere herramientas específicas para conseguir capital, especialmente durante las primeras etapas de los proyectos, cuando todavía no existe producción y los riesgos de inversión son mayores.

En ese contexto, Latorre presentó los avances de Puente Andino (Andean Bridge), una iniciativa que busca vincular proyectos mineros de la región con los mercados internacionales de capitales. El programa contempla el trabajo conjunto con la Bolsa de Toronto, BYMA y la Bolsa de Valores de Mendoza para facilitar el acceso al financiamiento y acompañar a las empresas en el cumplimiento de los requisitos exigidos por los inversores internacionales.

La funcionaria explicó que la propuesta no está limitada a Mendoza, sino que busca beneficiar a proyectos de toda la región andina. También mencionó la conformación de un fondo cerrado de inversión para canalizar capital privado hacia iniciativas de exploración, con 80 proyectos actualmente en evaluación.

“Para mí la clave son estas dos palabras: información y educación”, señaló Latorre, al referirse a la necesidad de preparar a las empresas y desarrollar herramientas que permitan mejorar su vinculación con los mercados financieros. Desde Salta, Lupión destacó que la previsibilidad institucional es una condición indispensable para atraer inversiones de largo plazo. Sostuvo que las reglas claras, la transparencia administrativa y la eficiencia de los procedimientos constituyen señales fundamentales para quienes evalúan desembarcar en el país.

Por su parte, Gómez remarcó que la actividad minera y la gestión ambiental requieren una mirada que no se limite a las divisiones administrativas. “En minería, tanto la geología como el ambiente no entiende de límites”, expresó, al defender el intercambio de experiencias y la cooperación entre jurisdicciones.

La capacitación, una inversión para después de los yacimientos

La formación profesional también ocupó un lugar destacado en el debate. El ministro sanjuanino Juan Pablo Perea compartió la experiencia de su provincia con aulas híbridas, una modalidad que permite acercar tecnicaturas y capacitaciones a las comunidades vinculadas con los proyectos mineros. El objetivo es ampliar el acceso a conocimientos técnicos y preparar trabajadores locales para cubrir las demandas de una industria que requiere especialización en distintas áreas.

“El derrame de la minería debe plasmarse en las comunidades”, afirmó Perea, y agregó que, cuando termina la explotación de un yacimiento, uno de los principales activos que deben permanecer en una provincia es la educación, además de la infraestructura. La ministra catamarqueña Teresita Regalado también valoró la cooperación entre los gobiernos provinciales y la posibilidad de compartir experiencias para fortalecer las políticas del sector.

El debate dejó planteado un diagnóstico compartido: la competitividad minera no dependerá exclusivamente de los recursos disponibles, sino de la capacidad de las provincias para coordinar inversiones, infraestructura, formación y financiamiento.

La dimensión internacional de esa agenda también estuvo presente. Latorre sostuvo que la planificación debe contemplar la integración con Chile y Perú para mejorar la conexión de los proyectos andinos con los mercados globales y avanzar hacia una minería de mayor escala.