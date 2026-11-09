Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron un récord de US$ 6.059 millones entre enero y agosto de 2026 y quedaron cerca de igualar las ventas externas de petróleo crudo, que totalizaron US$ 6.625 millones durante esos mismos ocho meses. El crecimiento de la actividad estuvo impulsado principalmente por el oro y el litio, cuyas exportaciones registraron fuertes incrementos interanuales.

Según el informe de la Secretaría de Minería, elaborado sobre datos de Aduana, las ventas mineras aumentaron 65,7% respecto de enero-agosto de 2025 y superaron en 141,8% el promedio histórico correspondiente al mismo período entre 2010 y 2025.

La comparación con el petróleo refleja el peso creciente de dos sectores estratégicos para la generación de divisas. En el caso de los hidrocarburos, Vaca Muerta es el principal motor de la expansión productiva, aunque los US$ 6.625 millones corresponden al conjunto de las exportaciones argentinas de petróleo crudo.

En agosto, la minería exportó US$ 652 millones, un 43,3% más que en igual mes de 2025. La actividad representó el 8,7% de las ventas externas argentinas de ese mes y acumuló una participación del 9,2% en los primeros ocho meses del año.

Oro y litio, los motores del crecimiento minero

Los minerales metalíferos concentraron la mayor parte de las exportaciones del sector. Entre enero y agosto generaron US$ 4.472 millones, con una suba interanual del 47,4%, y explicaron el 73,8% del total minero. Dentro de ese grupo, el oro encabezó las ventas con US$ 3.623 millones, mientras que la plata aportó otros US$ 726 millones. En agosto, ambos minerales sumaron US$ 468 millones.

El incremento del valor exportado estuvo relacionado principalmente con la mejora de los precios internacionales. Sin embargo, los volúmenes mostraron otro comportamiento: las cantidades exportadas de oro cayeron 24,9% interanual en el acumulado enero-agosto, mientras que las de plata retrocedieron 1,3%.

El litio fue el producto que registró el mayor crecimiento relativo. Sus exportaciones alcanzaron US$ 1.467 millones en los primeros ocho meses, con un salto interanual del 190,5%. De esta manera, representó el 24,2% de las ventas mineras y consiguió su mejor registro histórico para ese período. Además del aumento de los precios internacionales, el crecimiento estuvo acompañado por una expansión de las cantidades exportadas, que avanzaron 56,8% respecto de 2025.

Durante agosto, las ventas externas de litio totalizaron US$ 157 millones, un incremento interanual del 134,2% y el mayor valor registrado para ese mes. Su participación llegó al 24,1% de las exportaciones mineras mensuales. El desempeño consolida al mineral como uno de los principales componentes de la expansión exportadora de la minería argentina y amplía su participación dentro de una actividad históricamente concentrada en los metales preciosos.

El resto de los productos mineros acumuló US$ 120 millones entre enero y agosto, con una mejora del 2,2% interanual. En agosto, ese conjunto generó US$ 16 millones, un 7,7% menos que un año antes. Entre los productos destacados se encuentran los boratos y el ácido ortobórico.

China, Suiza y Estados Unidos concentraron las compras

La distribución geográfica de las exportaciones también mostró una fuerte concentración. Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur reunieron el 79% de las ventas mineras argentinas entre enero y agosto, por un total de US$ 4.798 millones. Suiza fue el principal destino, con compras por US$ 1.891 millones. En segundo lugar se ubicó China, con US$ 1.546 millones, seguida por Estados Unidos, con US$ 1.039 millones.

Entre los mercados que mostraron mayores incrementos se destacó China, con un crecimiento interanual del 180%, mientras que los envíos a Corea del Sur avanzaron 212%. En agosto, esos cuatro destinos concentraron el 87% de las exportaciones mineras, lo que confirma la importancia de esos mercados para la colocación internacional de los minerales argentinos.

Minería y petróleo ganan peso en las exportaciones argentinas

Los resultados de los primeros ocho meses de 2026 muestran la creciente participación de la minería en el comercio exterior argentino. Con US$ 6.059 millones, el sector alcanzó una marca histórica y se aproximó al valor generado por las exportaciones de petróleo crudo. La diferencia entre ambos rubros fue de apenas US$ 566 millones. Mientras el petróleo mantiene su expansión vinculada principalmente al desarrollo de Vaca Muerta, la minería encuentra en el oro, la plata y el litio sus principales fuentes de ingresos externos. El desempeño de ambos sectores refuerza su papel en la generación de divisas y en la transformación de la matriz exportadora del país, con una mayor participación de los recursos energéticos y minerales en las ventas argentinas al mundo.