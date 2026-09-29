El fuerte crecimiento de Vaca Muerta y la actividad minera está redefiniendo el mapa productivo argentino. De acuerdo con datos difundidos recientemente, la producción y exportación de petróleo, gas y minería generaron durante el primer cuatrimestre un ingreso de divisas comparable al sector del agro, consolidándose como dos motores de relevancia para la economía nacional.







Este escenario no solo plantea desafíos vinculados a la producción y la infraestructura. También exige una nueva mirada sobre la gestión de los activos críticos que hacen posible esa expansión: las flotas de transporte, los vehículos de servicio y los equipos que operan diariamente en entornos de alta exigencia.







"Cuando una operación crece a la velocidad que hoy vemos en sectores como energía y minería, la seguridad deja de ser un tema exclusivamente normativo para convertirse en un factor estratégico del negocio", señaló el argentino Rubén Kreischer, Senior Partner Manager de Geotab.

"La capacidad de identificar riesgos de manera temprana, comprender el comportamiento de los conductores y actuar antes de que ocurra un incidente se vuelve cada vez más relevante para la operación en Argentina".







En ese contexto, tecnologías como la video telemática y la inteligencia artificial están permitiendo a las organizaciones evolucionar desde modelos reactivos hacia esquemas preventivos. El análisis de datos en tiempo real ayuda a detectar patrones de conducción riesgosa, eventos de fatiga, distracciones al volante o incumplimientos operativos, entregando información que permite intervenir antes de que un incidente impacte sobre las personas o la operación.







"La conversación ya no gira únicamente en torno a los vehículos. Hoy hablamos de proteger a las personas, optimizar procesos y tomar decisiones basadas en datos ", agregó Kreischer.

"Las cámaras equipadas con Inteligencia Artificial, por ejemplo, no están para vigilar a los conductores; están diseñadas para ser una herramienta de asistencia al conductor, ayudar a prevenir accidentes y salvar vidas".







A medida que Vaca Muerta continúa registrando niveles récord de producción y la industria consolida su protagonismo en las exportaciones argentinas, las compañías enfrentan el desafío de acompañar ese crecimiento con mayores estándares de seguridad, productividad y sostenibilidad operacional.

Para Geotab, el futuro de estas industrias estará cada vez más ligado a la capacidad de transformar datos en decisiones que permitan proteger a las personas y maximizar la eficiencia de operaciones cada vez más complejas.