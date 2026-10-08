La producción industrial minera aumentó 8,4% interanual en agosto de 2026 y acumuló un crecimiento del 7,9% en los primeros ocho meses del año. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el petróleo crudo avanzó 14,4% frente a agosto de 2025, mientras que la extracción de gas natural retrocedió 1,7%.

El resultado corresponde al Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero), que mide la evolución de la actividad minera y de distintos segmentos vinculados con la extracción de recursos naturales en Argentina. El informe fue difundido por el INDEC y da cuenta de un desempeño heterogéneo entre las actividades que integran el indicador.

En la comparación con julio, el índice registró una suba del 1,9%. Además, la serie tendencia-ciclo —que permite observar la evolución subyacente de la actividad y suaviza fluctuaciones de corto plazo— avanzó 0,2% mensual.

El petróleo impulsó el crecimiento de la actividad minera

Entre los principales rubros del IPI minero, la extracción de petróleo crudo aumentó 14,4% interanual en agosto. El resultado se inscribe en un escenario de expansión de la producción hidrocarburífera, con Vaca Muerta como uno de los principales motores del crecimiento petrolero argentino.

La formación no convencional, ubicada principalmente en la provincia de Neuquén, viene ganando peso en la producción nacional. El desarrollo del shale oil y la ampliación de la actividad extractiva explican buena parte del protagonismo que adquirió la Cuenca Neuquina en el sector energético.

Sin embargo, el comportamiento del petróleo no se replicó en todos los segmentos. La extracción de gas natural registró una caída interanual del 1,7%, lo que muestra que el crecimiento del índice general convive con diferencias entre los distintos recursos y actividades.

La minería acumuló una suba del 7,9% en 2026

El indicador del INDEC mantuvo variaciones interanuales positivas durante todos los meses de 2026 hasta agosto. De esta manera, el acumulado entre enero y agosto mostró un incremento del 7,9% frente al mismo período de 2025.

En la comparación mensual, el avance de agosto fue del 1,9% respecto de julio. Dentro de los registros mensuales informados para el año, quedó por debajo de junio, cuando la suba había sido del 2%, y de enero, con un incremento del 2,1%.

La evolución del índice permite observar tanto el ritmo de crecimiento reciente como el desempeño acumulado de la actividad. No obstante, las variaciones del IPI minero no significan que todos los rubros hayan aumentado su producción ni que el empleo, las inversiones o las exportaciones hayan crecido en la misma proporción.

Qué actividades mineras crecieron y cuáles cayeron en agosto

Los resultados por subclase muestran diferencias importantes. La extracción de sal encabezó los aumentos interanuales, mientras que la extracción de piedra caliza y yeso registró la mayor caída entre los rubros detallados.

Estos fueron los principales movimientos informados para agosto de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior:

Actividad Variación interanual Extracción de sal +76,2% Minerales de hierro y otros minerales metalíferos no ferrosos, excepto uranio y torio +65,7% Extracción y aglomeración de carbón y explotación de minas y canteras n.c.p. +48,4% Extracción de petróleo crudo +14,4% Minerales para la fabricación de productos químicos +11,6% Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural +4,6% Extracción de gas natural -1,7% Arenas, canto rodado y triturados pétreos -5,8% Extracción y aglomeración de turba -7,2% Extracción de rocas ornamentales -18,2% Extracción de metales preciosos -18,3% Extracción de arcilla y caolín -23,1% Extracción de piedra caliza y yeso -41,9%

La amplitud de los resultados refleja una actividad con comportamientos dispares. Mientras algunos rubros mostraron aumentos pronunciados, otros tuvieron retrocesos de dos dígitos.

La extracción de sal registró el mayor aumento

La extracción de sal creció 76,2% interanual en agosto. Además, según los datos suministrados para el indicador, acumuló una suba del 96,3% entre enero y agosto de 2026.

El incremento la ubicó como la actividad con mejor desempeño entre las subclases detalladas. Para determinar qué factores explicaron esa variación, sería necesario complementar el dato del índice con información específica sobre volúmenes producidos, establecimientos y condiciones de mercado.

La piedra caliza y el yeso tuvieron la mayor caída

En el otro extremo, la extracción de piedra caliza y yeso retrocedió 41,9% interanual. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la variación también fue negativa: -9,3%.

El contraste con la extracción de sal evidencia que el crecimiento general de la minería no se distribuye de manera uniforme. Para comprender las causas de las caídas sectoriales, es necesario observar la demanda de cada mineral, sus usos industriales y la evolución de la producción en períodos más extensos.

Vaca Muerta y el lugar de Neuquén en el mapa energético

El crecimiento de la extracción de petróleo se vincula con la importancia creciente de Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales que convirtió a Neuquén en el principal polo petrolero del país.

La evolución reciente de la producción provincial ayuda a dimensionar esa transformación. Durante julio de 2026, Neuquén produjo 658.639 barriles diarios de petróleo, de los cuales 643.100 correspondieron a Vaca Muerta, según datos publicados por Mejor Informado a partir de estadísticas del sector energético.

Ese contexto permite entender por qué el desempeño petrolero tiene relevancia para la economía argentina. La producción de hidrocarburos puede incidir en las inversiones, la infraestructura, las exportaciones y la actividad de los proveedores, aunque esos efectos deben evaluarse con indicadores específicos y no deducirse directamente del IPI minero.

El crecimiento de la minería también debe analizarse junto con otros sectores productivos, como el agro y la energía. Sin embargo, para establecer cuál tuvo el mejor desempeño económico en agosto, sería necesario comparar indicadores homogéneos y correspondientes al mismo período.

Qué muestran los datos y qué falta conocer

El informe de agosto confirma que la producción industrial minera mantuvo una tendencia interanual positiva durante 2026. El índice general avanzó 8,4% frente al mismo mes de 2025 y el acumulado anual llegó al 7,9%.

El dato más destacado para la región patagónica es el crecimiento del petróleo crudo, en un contexto en el que Vaca Muerta sostiene su protagonismo en la producción nacional. Al mismo tiempo, la caída del gas natural y los retrocesos de otros rubros muestran que el resultado agregado no alcanza para describir por completo la situación de cada actividad.

El próximo paso será observar la evolución del índice en septiembre y los meses siguientes, además de contrastar los datos con la producción efectiva de petróleo y gas, las inversiones y las exportaciones. Esos indicadores permitirán determinar si el crecimiento se sostiene y cómo se distribuye entre los distintos segmentos de la industria.