Emplea Neuquén amplió su alcance y ya cuenta con más de 1.000 empresas que utilizan el programa para incorporar personal. Desde su puesta en marcha se publicaron 2.646 ofertas laborales, que representan 6.144 vacantes en distintos sectores de la economía provincial. Los datos muestran el crecimiento de una herramienta que articula la demanda de las empresas con trabajadores que buscan incorporarse al mercado formal.

El programa combina intermediación laboral, capacitación, orientación y seguimiento de los trabajadores. Según los últimos datos difundidos por el gobierno provincial, 32.415 personas completaron su legajo en Emplea Neuquén y 11.792 accedieron a un empleo formal, mientras que 7.039 continúan trabajando.

El crecimiento de la red empresarial también fue sostenido. En febrero de este año eran 812 las empresas inscriptas en el programa; actualmente la cifra supera las 1.000 firmas. Entre las actividades con participación se encuentran comercio, construcción, gastronomía, servicios petroleros, hotelería, educación, salud, transporte y el sector automotor.

Capacitación y demanda laboral

Uno de los componentes centrales de Emplea Neuquén es la formación vinculada con las necesidades del sector productivo. Desde la creación del programa se realizaron 646 capacitaciones que alcanzaron a más de 25.000 personas, con propuestas orientadas a sectores como petróleo, construcción, comercio y turismo.

La estrategia busca reducir la distancia entre los perfiles disponibles y los requerimientos de las empresas. En ese esquema, las oficinas de empleo distribuidas en el territorio provincial funcionan como puntos de acceso para quienes buscan trabajo y para las empresas que necesitan incorporar personal.

El programa también fue concebido como una política de alcance territorial. En 2025 la Provincia informaba la existencia de una red de 23 oficinas de empleo y más de 3.000 inserciones laborales a través de la herramienta.

El empleo privado, en crecimiento

La evolución de Emplea Neuquén se produce en paralelo con un aumento del empleo privado registrado en la provincia. De acuerdo con los datos del SIPA difundidos por el gobierno provincial, entre noviembre de 2023 y abril de 2026 el empleo privado registrado creció 7,1%, con unos 12.000 nuevos puestos de trabajo. En el mismo período, Neuquén pasó de aproximadamente 143.000 a cerca de 155.000 trabajadores privados registrados.

Los datos oficiales también muestran una expansión de la cantidad de empresas. Entre 2023 y 2025 se informó la radicación de 186 nuevas firmas, mientras que la desocupación se redujo 64% durante ese período, según los indicadores difundidos por la Provincia.

El crecimiento del empleo está asociado a un escenario de expansión de la actividad económica provincial, con Vaca Muerta como uno de los principales motores, pero también con mayor movimiento en construcción, comercio y servicios. El propio gobierno provincial destaca que el desafío es que el crecimiento de la actividad se traduzca en oportunidades laborales para la población local.

Un programa que busca acompañar el crecimiento

Emplea Neuquén comenzó como una herramienta de articulación entre el Estado, las empresas y los trabajadores y posteriormente fue convertido en política pública mediante una ley provincial. Su objetivo es acompañar la generación de empleo mediante capacitación, intermediación y vinculación con el sector privado.

Con más de 1.000 empresas incorporadas, 2.646 ofertas publicadas y 6.144 vacantes relevadas, el programa atraviesa una etapa de expansión. El desafío hacia adelante será sostener esa articulación y lograr que una parte cada vez mayor de las nuevas oportunidades laborales generadas por el crecimiento de Neuquén pueda ser cubierta por trabajadores de la provincia.