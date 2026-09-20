Más de 1.000 empresas confían en Emplea Neuquén para incorporar personal a sus filas

En la actualidad, más de 1.000 empresas confían en el programa Emplea Neuquén -iniciativa del Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa- para incorporar personal a sus filas. Desde la puesta en marcha del mismo, se publicaron 2.646 ofertas laborales, que representaron 6.144 vacantes para cubrir puestos de trabajo en distintos sectores.

Esta articulación, sumada a los beneficios que ofrece el Ejecutivo a través de Invierta Neuquén, contribuyó a la creación de nuevos puestos de empleo.

En apenas dos años -entre 2023 y 2025-, el empleo privado registrado aumentó un 7,6%, posicionando a la provincia como la jurisdicción que lideró la generación de nuevos puestos de trabajo a nivel país: 12.000 puestos nuevos.

Además, durante el mismo período, se produjo la radicación de 186 nuevas empresas, mientras que la desocupación bajó un 64%.

Estos datos se reflejan en el nivel de desocupación que tiene la provincia. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el desempleo en Neuquén fue del 3,2% en el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio).

La variable se ubicó por debajo del promedio registrado a nivel nacional, donde el desempleo en el segundo trimestre del 2026 llegó al 7,9% de la población.

El aglomerado urbano Neuquén-Plottier, dos de las principales ciudades de la jurisdicción norpatagónica, registró una desocupación del 3,2%, la segunda más baja si se contemplan los seis aglomerados de la Patagonia.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC constituye la principal fuente de información sobre el mercado de trabajo urbano del país y permite conocer la evolución de indicadores vinculados con la participación laboral, el empleo y la desocupación.

Coordinado a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén, el programa Emplea Neuquén busca mejorar la empleabilidad de los ciudadanos mediante capacitación, orientación e inserción laboral en conjunto con empresas, pymes y sindicatos.

Entre los requisitos para acceder se destacan ser mayor de 18 años, residir en Neuquén y tener domicilio fijado en dicha provincia y estar desempleado.

Ofrece cursos y talleres formativos diseñados a partir de los perfiles más demandados por el sistema productivo regional (incluyendo el sector industrial, comercial y de servicios).





