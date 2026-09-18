Neuquén aparece como la provincia donde más rinde el salario privado registrado para comprar productos de supermercado. Un trabajador con una remuneración bruta promedio puede adquirir el equivalente a 35,8 canastas, según un análisis que cruza precios de supermercados con salarios registrados.

El dato surge de combinar un estudio de la Universidad de San Andrés (UdeSA), elaborado a partir de millones de precios electrónicos recopilados por la Secretaría de Comercio de la Nación, con información de Politikon sobre salarios del sector privado registrado por provincia. El relevamiento fue difundido en septiembre de 2026.

La comparación muestra una fuerte diferencia territorial: en La Rioja, el mismo cálculo permite comprar apenas 13,2 canastas. Es decir, la capacidad de compra medida de esta manera es 2,7 veces mayor en Neuquén.

El indicador no significa que Neuquén tenga los supermercados más baratos del país. De hecho, la provincia presenta precios superiores al promedio nacional. Lo que cambia el resultado es la relación entre el costo de la canasta y el nivel de los salarios.

Neuquén tiene supermercados más caros que el promedio

El estudio de precios muestra que comprar una misma selección de productos no cuesta lo mismo en todo el país.

Neuquén registra precios de supermercado 6,4% por encima del promedio nacional, mientras que La Pampa aparece en el extremo superior, con valores 8,1% mayores. Santa Cruz y Chubut también se ubican entre las jurisdicciones con mayores precios.

En el extremo contrario, Chaco tiene una canasta 4,5% más barata que el promedio nacional. Le siguen Corrientes, con una diferencia de -4%, y Entre Ríos, con -3,5%.

La Patagonia, tomada como región, presenta en conjunto precios 6,6% superiores a la media nacional. Por eso, el caso neuquino resulta particularmente significativo: el mayor poder de compra no se explica por una góndola barata.

¿Por qué una misma compra cuesta distinto?

La diferencia de precios entre provincias puede estar relacionada con factores como logística, distancias, escala comercial, disponibilidad de proveedores y producción local.

Una ciudad o provincia con un mercado de mayor volumen puede distribuir determinados costos entre más unidades. A la inversa, transportar mercadería hacia mercados más alejados puede incrementar el precio final.

Por eso, tener ingresos más bajos tampoco implica necesariamente encontrar supermercados más económicos.

El salario cambia por completo el mapa

La principal diferencia aparece cuando se cruzan los precios con los ingresos.

Neuquén pasa a ocupar el primer lugar en capacidad de compra porque combina una remuneración privada registrada elevada con una canasta que, aunque está por encima del promedio nacional, no alcanza las diferencias salariales que existen en la provincia.

El contraste es claro frente a otros distritos. El promedio nacional equivale a unas 22 canastas, mientras que en Neuquén la cifra trepa a 35,8.

CABA y el conurbano bonaerense se ubican alrededor de 28 canastas, favorecidos por una combinación de ingresos relativamente altos y precios de supermercado inferiores a la media en el caso de la Ciudad de Buenos Aires.

Córdoba muestra el fenómeno inverso: sus precios de supermercado están 1,7% por debajo del promedio nacional, pero su salario privado registrado permite comprar menos de 18 canastas.

Santa Fe llega a unas 19,8 canastas, mientras que La Pampa ronda las 17.

El dato de Neuquén también se relaciona con sus salarios

El resultado aparece en un contexto particular para el mercado laboral neuquino.

Datos recientes del empleo privado registrado muestran que Neuquén viene teniendo un desempeño diferencial respecto del conjunto del país. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la cantidad de trabajadores privados registrados aumentó 7,1%, según datos del SIPA difundidos por la provincia.

La actividad vinculada a Vaca Muerta tiene un peso importante en los ingresos de la economía neuquina, aunque el empleo privado provincial no se limita al petróleo. También participan sectores como construcción, comercio, servicios y turismo.

La evolución del consumo aporta otro dato: durante mayo de 2026, las ventas de supermercados en Neuquén crecieron 7,8% interanual a precios constantes, por encima del promedio nacional.

Estos indicadores no son equivalentes al poder de compra analizado por UdeSA, pero ayudan a contextualizar por qué Neuquén aparece reiteradamente entre las provincias con mayor capacidad de consumo.

No significa que vivir en Neuquén sea más barato

Hay una diferencia importante entre poder de compra de un trabajador registrado y costo de vida general.

El estudio analiza una canasta de productos de supermercado que incluye alimentos y artículos de tocador. No contempla todos los gastos que enfrenta una familia: vivienda, alquiler, transporte, educación, salud, servicios, impuestos y otros consumos.

Por eso, que un salario promedio permita comprar 35,8 canastas no significa que una familia neuquina tenga 35,8 veces más capacidad económica que otra provincia, ni que el costo general de vivir sea menor.

La comparación sirve para medir específicamente cuánto rinde el ingreso frente a determinados productos de supermercado.

El dato también tiene límites

Otro aspecto relevante es la población que queda fuera de la medición.

Los salarios utilizados corresponden al empleo privado registrado, por lo que no representan a trabajadores informales, monotributistas, cuentapropistas, profesionales independientes ni personas sin ingresos laborales.

Tampoco significa que todos los trabajadores privados de Neuquén cobren cerca del promedio.

La estructura salarial provincial tiene grandes diferencias entre actividades y puestos. Un salario promedio puede estar muy influido por sectores con remuneraciones elevadas y, por lo tanto, no describir la capacidad de compra de cada hogar.

En ese sentido, el dato debe leerse como una comparación estadística entre provincias, no como una fotografía de todos los neuquinos.

El antecedente de los precios en Neuquén

No es la primera vez que los supermercados neuquinos aparecen en mediciones nacionales con valores elevados.

En 2023, un relevamiento del INDEC citado por Mejor Informado había mostrado que Neuquén encabezaba las ventas de supermercados por habitante, mientras que el ticket promedio se ubicaba entre los más altos del país. En ese momento, referentes empresariales vinculaban parte de ese comportamiento con los salarios generados por la actividad petrolera.

La diferencia respecto del análisis actual es importante: aquel dato medía ventas, mientras que el estudio de 2026 busca comparar precios e ingresos.

El supermercado no cuenta toda la historia del costo de vida

La discusión sobre el poder adquisitivo requiere complementar este indicador con otros datos.

En agosto de 2026, por ejemplo, el IPC de Neuquén registró una variación mensual del 2,3%, mientras que la inflación nacional fue del 1,7%. La canasta básica alimentaria y la canasta básica total tienen además una composición diferente de la utilizada en este estudio de precios de supermercado.

Eso significa que una comparación completa debería incorporar también alquileres, transporte, servicios y otros gastos esenciales.

El próximo paso para profundizar el análisis sería cruzar el salario neuquino no solamente con una canasta de supermercado, sino con el costo mensual total de un hogar según tamaño y tipo de vivienda.