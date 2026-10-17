La Argentina podría alcanzar exportaciones energéticas por US$ 55.000 millones en 2031, impulsada por el crecimiento de Vaca Muerta, el desarrollo del gas natural licuado (GNL) y la ampliación de la infraestructura de transporte. La proyección fue presentada por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, a dos días del inicio de la AOG 2026 Patagonia, uno de los principales encuentros de la industria del petróleo y el gas.

“Argentina pasó de un país con petróleo a un país petrolero”, afirmó Marín al describir el cambio de escala que atraviesa el sector energético. En ese escenario, la compañía avanza con proyectos que buscan aumentar la producción, ampliar las exportaciones y posicionar al país entre los principales proveedores internacionales de hidrocarburos.

Uno de los hitos centrales será Argentina LNG, la iniciativa impulsada por YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG. Según el cronograma anunciado por Marín, el 26 de noviembre está prevista la firma de la decisión final de inversión para su primera fase.

El proyecto presentó un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$ 51.000 millones. La etapa inicial requeriría alrededor de US$ 30.000 millones hasta 2031, mientras que una eventual ampliación podría elevar las inversiones asociadas al régimen hasta US$ 76.000 millones. El objetivo es desarrollar una capacidad exportadora de gas y líquidos acorde con el potencial de Vaca Muerta.

El crecimiento de la producción también dependerá de nuevas obras para evacuar el crudo de la cuenca neuquina. En ese frente, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) contempla una inversión cercana a US$ 3.000 millones para conectar la producción con la costa atlántica de Río Negro.

El cronograma presentado prevé iniciar el llenado del oleoducto el 1 de enero y realizar durante ese mes la primera carga de exportación. La capacidad inicial proyectada es de 700.000 barriles diarios, con una ampliación en análisis que permitiría llegar a un millón de barriles por día.

Marín anticipó que la Argentina superará el millón de barriles diarios de producción de petróleo. Para sostener ese crecimiento, el desarrollo de la infraestructura será determinante: sin oleoductos y terminales de exportación, una parte del potencial productivo quedaría limitada por la capacidad de transporte.

Inversiones, empleo y tecnología

El ejecutivo estimó que el desarrollo integral de Vaca Muerta podría demandar inversiones por US$ 130.000 millones. Esa expansión también requerirá más trabajadores, capacitación técnica y mejoras en la infraestructura vinculada con las operaciones. La industria necesitará alrededor de 15.000 nuevos trabajadores para pozos e instalaciones. Frente a esa demanda, el Instituto Vaca Muerta buscará capacitar y certificar aproximadamente 3.000 operarios por año.

En paralelo, YPF profundizó su transformación hacia la producción no convencional. Según los datos expuestos por Marín, la participación de Vaca Muerta en la producción de la compañía pasó del 45% al 95% durante la actual gestión. El cambio de perfil productivo permitió reducir la exposición a campos maduros y, de acuerdo con sus estimaciones, generó una mejora anual cercana a US$ 2.000 millones en el EBITDA.

La eficiencia operativa también ocupa un lugar central en el Plan 4x4, que combina crecimiento del shale, desarrollo del GNL, reorganización de activos y mejoras de productividad. YPF utiliza centros de monitoreo en tiempo real, inteligencia artificial y sistemas de control para optimizar sus operaciones. Marín destacó que el ciclo de desarrollo de grupos de cuatro pozos se redujo de 312 a 193 días.

Con Argentina LNG, VMOS y el aumento de la producción como principales motores, la estrategia apunta a consolidar a los hidrocarburos como una fuente creciente de divisas, inversiones y empleo. Las proyecciones de Marín anticipan una nueva escala para Vaca Muerta y para el conjunto de la industria energética. En la antesala de la AOG 2026 Patagonia, el foco estará puesto en cómo convertir ese potencial en proyectos concretos, infraestructura y capacidad exportadora para la Argentina