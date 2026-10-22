Vaca Muerta ingresó formalmente en una nueva era de productividad y escala sin precedentes. Durante los paneles clave de la AOG Patagonia 2026, los máximos directivos del upstream y del midstream ratificaron una hoja de ruta convergente: concentrar el 100% del capital en el no convencional, acelerar pozos de rendimiento excepcional y construir infraestructura de transporte por más de US$ 5.000 millones para abastecer al país y conquistar los mercados internacionales.

En el segmento de producción, el movimiento táctico es tajante: adiós al convencional para volcarse de lleno al shale. Julián Escuder, CEO de Pluspetrol, detalló la desinversión en áreas tradicionales (como Centenario y Puesto Cortadera) tras la compra de los activos de ExxonMobil. La firma apunta a concentrarse en bloques "de altísima calidad" como Bajo del Choique – La Invernada, donde pasaron de 5.600 a más de 25.000 barriles en dos años.

"En 30 meses sumaremos cuatro plantas para alcanzar 85.000 barriles adicionales y, junto a La Calera, llevar la infraestructura a 150.000 barriles", anunció Escuder, confirmando un récord de inversión de u$s 1.950 millones en 2027 para superar los 100.000 barriles diarios propios.

Por su parte, Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, ratificó el desembarco masivo en el shale oil con Los Toldos II Este, un megaproyecto aprobado por el RIGI por u$s 6.400 millones. Con módulos de 35.000 barriles y expansiones en Fortín de Piedra, proyecta superar los 130.000 barriles diarios hacia 2030 y elevar el gas asociado a 35 millones de m³/día, apoyándose en más de 258 pymes neuquinas del programa ProPymes.

US$ 5.000 millones en el midstream

Entre los proyectos mencionados durante el panel se destacaron::