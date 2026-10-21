Neuquén adjudicó ocho áreas de Vaca Muerta con inversiones por US$ 410 millones

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este miércoles 21 de octubre el acto de adjudicación de ocho bloques en el marco de la Ronda 1/2026 destinada a la selección de empresas interesadas en la exploración, desarrollo y eventual explotación de áreas ubicadas en la Provincia del Neuquén y reservadas a favor de la empresa Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP). El acto de adjudicación se realizó en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno.

El gobernador Rolando Figueroa agradeció a los presentes por “participar en toda esta ronda, que para nosotros fue muy importante, no tiene precedentes”, dijo.

“Estos procesos transparentes le da oportunidad a otras compañías que quieren involucrarse en el desarrollo de Vaca Muerta”, remarcó porque “tenemos un futuro importante para poder construir juntos: Es un buen momento para Neuquén, un buen momento para la Argentina y, por supuesto, un muy buen momento para toda la industria”.

“Estos procesos transparentes le da oportunidad a otras compañías que quieren involucrarse en el desarrollo de Vaca Muerta”, señaló Figueroa.

Destacó la importancia de estos procesos porque “cuando ya la calidad de la roca está aprobada, tenemos otros jugadores que quieren participar poniendo de antemano un bono, aceptando a GyP como socio, y también estableciendo con la nueva ley de hidrocarburos, que se sancionó en el año 2024, el nivel de regalías que es negociable entre las partes”.

En este sentido, el mandatario adelantó que “en el mes de noviembre vamos a salir con una segunda ronda. Vamos, por supuesto, a nuevamente proponer las diferentes áreas que han quedado sin ningún oferente, pero también vamos a agregar áreas que estamos recuperando de empresas”, entre las que se cuentan “tres de YPF, y también otras áreas más”.

Figueroa adelantó que “en el mes de noviembre vamos a salir con una segunda ronda. Vamos, por supuesto, a nuevamente proponer las diferentes áreas que han quedado sin ningún oferente, pero también vamos a agregar áreas que estamos recuperando de empresas”, entre las que se cuentan “tres de YPF, y también otras áreas más”.

Participaron del acto el Ministro de Energía, Gustavo Medele, y el Presidente de la petrolera provincial, Guillermo Savasta, quién brindó los detalles del proceso de adjudicación. Además, estuvieron presentes los representantes de las empresas adjudicatarias.

Esta ronda tuvo como objetivo concreto ampliar la exploración para que más áreas de la provincia puedan convertirse en proyectos de inversión y, con el tiempo, en nuevas oportunidades de producción y empleo.

Las propuestas contemplan 230,1 millones de dólares de inversión exploratoria.

Las áreas adjudicadas en este acto son: La Tropilla I, Águila Mora Noreste, Santo Domingo II, Corralera Noroeste, Corralera Noreste, Pampa de las Yeguas II NE, Corralera Sur y Chasquivil Sur.

La presentación de las ofertas así como también su correspondiente apertura fueron constatadas ante escribano público los días 19.08.2026 y 16.09.2026, en las oficinas de GyP. La convocatoria motivó la presentación de veinte (20) ofertas por parte de diez (10) oferentes para ocho (8) de las quince (15) áreas incluidas en el objeto de la Ronda 1/2026.

Dicha participación demuestra el interés notorio por explorar e invertir en la Provincia del Neuquén, en asociación con GyP.

Las propuestas contemplan 230,1 millones de dólares de inversión exploratoria. Son recursos destinados a estudiar el subsuelo y realizar los trabajos que permitan conocer mejor el potencial de estas áreas. A eso se suman 180,7 millones de dólares en Bonos de Acceso, pagaderos al Tesoro Provincial. En conjunto, ambos conceptos alcanzan los 410,8 millones de dólares.

Estos montos son el resultado de una convocatoria competitiva. Para la Provincia, representan recursos, compromisos de actividad y regalías futuras. Para las empresas, la posibilidad de incorporar nuevas oportunidades y proyectos a sus planes de inversión.

El acto de adjudicación se realizó en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno.

GyP posibilita ese encuentro desde su función de empresa provincial estructurando y articulando oportunidades de asociación y participando en los proyectos. En las ocho (8) áreas conservará participación de índole asociativa, acompañando el desarrollo de estos activos en representación de los intereses de Neuquén.

Habiéndose completado todos los pasos en el análisis integral de las ofertas por parte de GyP, siguiendo a tal fin los parámetros objetivos establecidos en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones, y aprobado por el Directorio de la empresa, se formaliza el anuncio de adjudicación de las áreas a cada una de las empresas adjudicatarias, completándose así la Ronda 1/2026. Luego del anuncio, se procedió a notificar la adjudicación a cada una de las empresas adjudicatarias.

Una vez suscriptos los contratos asociativos para cada una de las áreas, el trámite administrativo de aprobación se iniciará ante el Ministerio de Energía de la Provincia para que por su intermedio se gestione y alcance la aprobación del Poder Ejecutivo Provincial.

En este marco, GyP, como empresa provincial, reafirma su rol como actor estratégico para el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos neuquinos, en línea con los objetivos definidos por el Gobierno de la Provincia del Neuquén al constituirla.



