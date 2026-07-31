La Secretaría de Energía de la Nación abrió una instancia de consulta pública para que ciudadanos, instituciones y organizaciones puedan acceder a la información sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de Interconexión Eléctrica en 500 kV del Corredor Sur, que unirá Puerto Madryn, Choele Choel y Bahía Blanca mediante nuevas líneas de alta tensión y obras complementarias.

El proceso permitirá conocer las medidas de mitigación ambiental previstas para la iniciativa, considerada estratégica para fortalecer el sistema de transporte eléctrico nacional. El proyecto también avanza en la obtención de una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que respaldará su financiamiento.

La obra contempla la construcción de dos nuevas Líneas de Extra Alta Tensión (LEAT) de 500 kV entre Puerto Madryn y Choele Choel, y entre Choele Choel y Bahía Blanca. Además, incluye la ampliación de las estaciones transformadoras de Puerto Madryn, Choele Choel y Bahía Blanca, con el objetivo de incrementar la capacidad de transporte de energía en la región.

El Corredor Sur forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, impulsado por el Gobierno nacional para ejecutar 16 obras consideradas prioritarias. El programa busca reducir el riesgo de interrupciones en el suministro, reforzar la confiabilidad de la red y eliminar los cuellos de botella que actualmente limitan el traslado de energía desde los principales centros de generación hacia las zonas de mayor demanda.

La iniciativa adquiere especial relevancia para la Patagonia, donde en los últimos años creció con fuerza la generación de energía eólica y otros proyectos vinculados a las energías renovables. Sin embargo, la capacidad del sistema de transporte eléctrico se convirtió en una de las principales limitaciones para incorporar nueva generación y abastecer la creciente demanda.

La ampliación de la red de 500 kV es un reclamo sostenido por las provincias patagónicas y el sector energético, que advierten desde hace años sobre la necesidad de modernizar la infraestructura de transporte para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta, los parques eólicos y futuros proyectos industriales de gran escala. Con este corredor, el Gobierno busca fortalecer la integración del sistema eléctrico nacional y mejorar la confiabilidad del abastecimiento en el sur del país.