La economía argentina avanza a distintas velocidades y Vaca Muerta vuelve a marcar la diferencia. Según el último informe de indicadores regionales elaborado por la Universidad Austral, la región Sur —integrada por Neuquén y Río Negro— fue la de mejor desempeño económico del país durante los primeros cinco meses de 2026, con un crecimiento interanual del 3%, impulsado por la expansión de la actividad hidrocarburífera y el flujo sostenido de inversiones.

El estudio muestra que mientras la Patagonia energética consolida un sendero de crecimiento, otras regiones productivas continúan sin recuperar los niveles de actividad del año pasado. La región Centro, vinculada a la agroindustria, registró una caída del 1,7% interanual, mientras que la región Andina, asociada principalmente a la minería, retrocedió 1,2%. En el mismo período, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) nacional mostró un crecimiento del 1,8%.

La diferencia también se observa al comparar los niveles de actividad con diciembre de 2025. En ese período, la región Sur acumuló una expansión del 8,8%, muy por encima del crecimiento de la región Centro (4%) y de la Andina (1,9%), mientras que el indicador nacional registró una baja del 1,5%.

Para la economista Ana Inés Navarro, directora del Departamento de Economía de la Universidad Austral y autora del informe, los indicadores nacionales no alcanzan a reflejar la realidad de las economías regionales. "La evolución de la economía argentina continúa siendo heterogénea. Resulta fundamental monitorear los motores productivos de cada territorio para comprender las distintas velocidades de recuperación", sostuvo.

El empleo también confirma el liderazgo de Neuquén

Uno de los principales indicadores que explica la fortaleza de la región es el empleo privado formal. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la región Sur incrementó un 2,8% la cantidad de asalariados registrados respecto del mismo período del año anterior, mientras que la región Centro cayó 0,9% y la Andina retrocedió 2,9%.

Navarro destacó que Neuquén, Río Negro y San Juan fueron las únicas provincias donde aumentó el empleo registrado en el último año. En el caso de Neuquén, atribuyó ese desempeño al efecto directo de Vaca Muerta. "El impulso tremendo de Vaca Muerta está generando permanentemente empleo registrado. La creación de puestos de trabajo vinculados al sector energético es tan fuerte que logra compensar e incluso revertir la caída del empleo observada en otras actividades y regiones del país", explicó. Como consecuencia, Neuquén y Río Negro alcanzaron sus máximos históricos de empleo privado registrado, una situación que contrasta con el resto de las regiones analizadas.

El informe sostiene que el crecimiento sostenido de la actividad hidrocarburífera está consolidando a la Patagonia como el principal polo de atracción de inversiones del país. La expansión de Vaca Muerta no solo impulsa la producción de petróleo y gas, sino que también dinamiza la construcción, el transporte, los servicios especializados y el comercio, generando un efecto multiplicador sobre la economía regional.

Mientras gran parte del país continúa atravesando una recuperación moderada, el desarrollo energético neuquino mantiene una dinámica propia, respaldada por proyectos de infraestructura, ampliación de capacidad de transporte y nuevas inversiones de las principales operadoras.

De mantenerse durante el resto del año el nivel de actividad observado en mayo, la Universidad Austral proyecta que la región Sur cerrará 2026 con un promedio superior al de 2025, consolidando el liderazgo económico de la Patagonia energética. El informe refuerza una tendencia que se profundiza desde hace varios años: Vaca Muerta dejó de ser únicamente un motor de la producción de hidrocarburos para convertirse en el principal factor de atracción de inversiones, generación de empleo y crecimiento económico de la Argentina, ampliando la distancia entre Neuquén y el resto de las regiones productivas del país.