El presidente, Javier Milei, mantuvo este martes una reunión con el CEO de YPF, Horacio Marín, en un encuentro enfocado en la industria energética y en los proyectos que la petrolera impulsa junto a distintos socios estratégicos. La reunión se realizó en medio del avance de distintas iniciativas vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los ejes económicos que el Gobierno busca potenciar durante este año.

Durante el encuentro también se analizaron los proyectos energéticos presentados recientemente por YPF, entre ellos el denominado “LLL Oil”, anunciado semanas atrás con una inversión estimada en US$25.000 millones para ampliar el desarrollo de Vaca Muerta.

La iniciativa prevé la perforación de 1.152 pozos y apunta a alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios de petróleo hacia 2032.

Tras el encuentro, Marín publicó una fotografía junto al mandatario y sostuvo que el objetivo es que la Argentina supere los US$30.000 millones en exportaciones energéticas hacia 2031.

El encuentro se produjo además en un contexto donde el Gobierno busca consolidar señales económicas positivas vinculadas al sector energético y al ingreso de inversiones privadas.

YPF viene encabezando distintos proyectos asociados a exportación de petróleo y gas, además de iniciativas vinculadas al desarrollo de infraestructura energética y ampliación de capacidad productiva.

La relación entre Milei y Marín se consolidó desde el inicio de la actual gestión, especialmente a partir del impulso oficial a Vaca Muerta como uno de los sectores estratégicos para generar divisas.