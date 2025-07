Las exportaciones mineras argentinas están en camino de consolidar un crecimiento sostenido, con proyecciones que indican un aumento del 14% en 2025, lo que podría significar un récord histórico en términos nominales, según el último informe conjunto de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Este informe, basado en el Informe Productivo de la Minería Argentina de la CAEM, anticipa que para 2025 la producción nacional alcanzaría más de 1.114 mil onzas de oro, 19,6 millones de onzas de plata y alrededor de 130.000 toneladas LCE de litio. Estos minerales constituyen la base principal de las exportaciones mineras del país, con el oro y la plata representando el 81% de la canasta exportadora.

Sin embargo, el reporte advierte que muchos de los yacimientos de oro y plata llevan varias décadas en funcionamiento, lo que ha provocado una disminución en la producción desde 2020. Esta caída en los volúmenes productivos, junto con el aumento de los costos operativos, genera una situación delicada para las empresas del sector. En este sentido, explican que “la suba de precios de referencia global permite evitar el cese de muchas operaciones, aunque deja a las empresas en una situación de fragilidad ante un cambio de tendencia en los precios”.

En un escenario moderado que contempla una producción estable y precios internacionales similares a los actuales, las exportaciones mineras podrían crecer un 14% en 2025, superando el récord nominal de exportaciones registrado en 2012. Este crecimiento también marcaría el quinto año consecutivo de incremento en el valor exportado por la minería argentina.

El informe resalta además el notable desempeño del litio, que proyecta un crecimiento interanual del 75% en 2025, impulsado por un récord productivo que posiciona a Argentina como actor clave en este mercado global.

Las entidades responsables del estudio señalaron que para esta proyección se considera un cumplimiento del 85% en los volúmenes productivos de oro, plata y litio, con precios estables estimados en US$ 3.300 por onza de oro, US$ 32 por onza de plata y US$ 8.500 por tonelada LCE de carbonato de litio. Estos valores están en línea con las referencias publicadas por el Banco Mundial y CME Group, recopiladas por la Secretaría de Minería de la Nación.

Además, destacaron que durante el primer semestre del año en curso, el crecimiento interanual de las exportaciones mineras ya supera el 30%, lo que refleja un dinamismo significativo en el sector. En este contexto, la minería argentina espera potenciar su desarrollo con nuevas inversiones en exploración y la construcción de proyectos de cobre, que podrían agregar un nuevo complejo exportador en los próximos años.

Desde CAEM y la BCR enfatizaron que “el 2025 espera consolidarse como un nuevo año de crecimiento exportador en valor, con oportunidades y desafíos hacia el futuro”, subrayando la importancia de este sector para la economía nacional y su potencial de expansión.