San Matías Pipeline comenzó los trabajos de soldadura de los caños del gasoducto que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías, en Río Negro, para transportar gas natural destinado a la exportación. La primera unión se realizó en el frente de obra denominado Spread Sur, a la altura del kilómetro 223,1, en las inmediaciones del cruce con el río Negro.

El inicio de las tareas marca una nueva etapa de construcción, luego del traslado y la distribución de las cañerías desde el Puerto de San Antonio Este hacia distintos puntos de la traza. La obra es impulsada por un consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

El proyecto contempla un ducto de 472 kilómetros de extensión, con capacidad para transportar hasta 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día. La inversión estimada asciende a USD 1.300 millones y la finalización está prevista para mediados de 2028.

Cómo se realizan las soldaduras del gasoducto

La primera unión de los caños se concretó mediante un sistema de soldadura automática en dos etapas: una interna y otra externa. La tecnología se utiliza para unir tubos de 36 pulgadas de diámetro, que conformarán el ducto a lo largo de toda su extensión.

De acuerdo con las estimaciones del proyecto, durante la construcción se realizarán aproximadamente 39.334 soldaduras completas. Se trata de una de las etapas centrales de la obra, porque permitirá avanzar con el ensamblado de los tramos que posteriormente conformarán el recorrido del gasoducto.

El comienzo de los trabajos fue destacado por el CEO de Southern Energy, Rodolfo Freyre, quien sostuvo: “El comienzo de estos trabajos en los plazos previstos consolida nuestro desafío de conectar el potencial de Vaca Muerta con el mercado global de GNL, posicionando a la Argentina como un proveedor clave de energía confiable para el mundo”.

Alberto Weretilneck participó de la primera unión de caños del gasoducto que unirá Vaca Muerta con el Golfo San Matías - Foto: Noticias Argentinas

Weretilneck recorrió la obra y destacó la conexión con el mercado internacional

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, visitó el frente de obra donde se realizó la primera soldadura y destacó el avance del proyecto.

“Con el inicio de las soldaduras de este gasoducto damos otro paso concreto para conectar Vaca Muerta con nuestra costa y llevar la energía argentina al mundo”, afirmó.

La infraestructura tendrá un papel estratégico para la industria energética, ya que permitirá vincular la producción de gas de la Cuenca Neuquina con las instalaciones de licuefacción previstas en la costa rionegrina.

El impacto económico y laboral en Río Negro

San Matías Pipeline informó que actualmente el proyecto emplea a 170 trabajadores y cuenta con 98 proveedores rionegrinos que suministran bienes y servicios.

Entre las actividades contratadas se encuentran el transporte, la provisión de herramientas y ropa de trabajo, los servicios para campamentos y las prestaciones de salud.

Según los datos difundidos por la compañía, las compras realizadas a proveedores de la provincia durante esta etapa alcanzan los $43.790.064.005.

La participación de empresas locales representa uno de los componentes económicos de la construcción, más allá de la inversión destinada directamente a la infraestructura. El seguimiento de estas contrataciones permitirá dimensionar cuánto del movimiento económico del proyecto queda en la provincia.

Quiénes integran San Matías Pipeline

San Matías Pipeline (SMP) es el consorcio encargado del desarrollo del gasoducto. Está conformado por cinco compañías del sector energético:

PAE: 30%.

YPF: 25%.

Pampa Energía: 20%.

Harbour Energy: 15%.

Golar LNG: 10%.

La participación conjunta reúne empresas con presencia en la producción de hidrocarburos, el desarrollo de infraestructura energética y los proyectos vinculados al mercado internacional de gas natural licuado.

El gasoducto será clave para exportar GNL desde Río Negro

El ducto forma parte del proyecto de Southern Energy, que contempla la instalación de dos buques de licuefacción frente a las costas de Río Negro: Hilli Episeyo y Esperanza.

El cronograma informado establece que el primero comenzaría a operar en 2027, mientras que el segundo lo haría en 2028. Ambos tendrán una capacidad conjunta de producción de 6 millones de toneladas anuales de GNL.

La conexión entre Vaca Muerta y el Golfo San Matías permitirá transportar el gas hasta las instalaciones donde será procesado para convertirlo en GNL y facilitar su exportación por vía marítima.

De esta manera, el gasoducto constituye una pieza de infraestructura necesaria para que la producción de la formación neuquina pueda acceder a compradores internacionales que requieren gas natural licuado.

Un financiamiento internacional de USD 900 millones

Para afrontar la construcción, SMP concretó un préstamo sindicado por USD 900 millones, estructurado bajo la modalidad Project Finance.

La operación fue organizada por Citi, J.P. Morgan, Santander e Itaú, con la participación de BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China.

Este mecanismo de financiamiento permite respaldar el desarrollo de una infraestructura de gran escala mediante una estructura financiera asociada al propio proyecto.

La operación constituye uno de los componentes centrales del esquema económico que permitirá avanzar con una obra cuya inversión total estimada asciende a USD 1.300 millones.

Cuándo estará terminado el gasoducto de Vaca Muerta

La finalización de San Matías Pipeline está prevista para mediados de 2028. El cronograma se vincula con la puesta en marcha progresiva del proyecto de exportación de GNL de Southern Energy.

El inicio de las soldaduras representa un avance concreto respecto de las etapas anteriores de traslado y distribución de cañerías. Los próximos trabajos deberán completar la unión de los tubos, avanzar sobre la traza y permitir la posterior habilitación de la infraestructura.

La obra busca conectar la producción de Vaca Muerta con una salida exportadora sobre el Atlántico, con capacidad para transportar hasta 27 millones de metros cúbicos diarios.