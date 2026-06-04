La carrera para convertir el gas de Vaca Muerta en dólares acaba de dar un paso gigante. Southern Energy confirmó que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el Gasoducto San Matías, una megaobra de 1.300 millones de dólares que unirá Neuquén con la costa rionegrina y permitirá abastecer los proyectos de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde el Golfo San Matías.

La iniciativa será desarrollada por San Matías Pipeline y apunta a resolver uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el crecimiento de Vaca Muerta: la capacidad de transporte. Mientras las operadoras baten récords de producción de shale gas, la falta de infraestructura para evacuar esos volúmenes se convirtió en el gran cuello de botella de la industria. Con el aval del RIGI, el proyecto obtuvo el respaldo legal y fiscal que demandaban los inversores para avanzar con una obra de semejante magnitud.

Además, el cronograma previsto ya tiene fechas concretas. El inicio de la construcción está proyectado para mayo de 2026 y la finalización para abril de 2028. Durante esos dos años se estima la contratación de unos 1.500 trabajadores, una cifra que promete generar un fuerte movimiento económico tanto en Neuquén como en Río Negro.

Por otra parte, el ducto tendrá una extensión total de 472,5 kilómetros. De ese recorrido, 29 kilómetros atravesarán territorio neuquino y 443,5 kilómetros se desarrollarán dentro de Río Negro. Gran parte de la traza avanzará de manera paralela al oleoducto Vaca Muerta Sur, consolidando un corredor energético estratégico que conectará los yacimientos de la Cuenca Neuquina con la costa atlántica.

La infraestructura fue diseñada para transportar hasta 28 millones de metros cúbicos diarios de gas a través de caños de acero al carbono de 36 pulgadas de diámetro. El sistema incluirá además una planta compresora en Allen, una instalación clave para mantener la presión necesaria que permita trasladar el recurso desde la meseta neuquina hasta el Golfo San Matías. Allí, enormes turbinas impulsarán el gas hacia la terminal exportadora.

Sin embargo, uno de los mayores desafíos técnicos estará en el cruce del río Negro, a la altura de Chelforó. Para atravesar el cauce sin afectar el ecosistema, la ingeniería prevé una perforación horizontal dirigida de unos 240 metros. El ducto quedará enterrado por debajo del lecho del río, evitando cualquier intervención sobre la superficie y reduciendo al mínimo el impacto ambiental.

Finalmente, el gas llegará hasta San Antonio Oeste, donde será recibido por una estación de medición y posteriormente enviado hacia las unidades flotantes de licuefacción que operarán en el Golfo San Matías. Con esta aprobación, Río Negro se afianza como la futura puerta de salida del gas argentino hacia los mercados internacionales y se posiciona en el centro de una de las inversiones energéticas más importantes de las últimas décadas.