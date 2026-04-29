El mercado eléctrico argentino vivió esta semana un movimiento estratégico de gran escala: Genneia, la líder en energías renovables del país, y Edison Energía, con fuerte presencia en generación, transmisión y distribución, se han adjudicado una participación clave en Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión de Argentina.

Esta transacción se completa mediante Citelec, la sociedad que controlarán ambas firmas junto con Pampa Energía, consolidando su posición de liderazgo en un sector clave de la infraestructura nacional.

Transener es el eje del sistema de transmisión de electricidad del país, operando más del 80% de la red en alta tensión. Su infraestructura conecta los centros de generación con los mayores núcleos de consumo en más de 15 provincias, desempeñando un papel crucial en la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico argentino.

Con esta compra, Genneia y Edison Energía no solo ganan influencia sobre esta infraestructura vital, sino que también se posicionan como actores principales en la reconfiguración del sector energético en Argentina.

El acuerdo implica que Genneia y Edison Energía no solo participarán activamente en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, sino que ahora jugarán un rol preponderante en el transporte de energía, un sector donde la demanda y las inversiones continúan creciendo debido a la expansión de las energías renovables y la necesidad de modernizar la infraestructura.

Esta adquisición tiene lugar en un momento de fuerte impulso hacia las energías limpias, y podría posicionar a las compañías como referentes no solo en generación, sino también en la transmisión de energía, un aspecto clave para la integración de las renovables en la red nacional.

De hecho, Genneia ha estado consolidándose como líder en energías renovables, con más de 1.580 MW de capacidad instalada entre sus parques eólicos y solares. La compañía abastece a más de 100 clientes corporativos, y en 2026, se proyecta que superará los 1.7 GW en capacidad renovable.

Esta adquisición se alinea con la estrategia de Genneia de fortalecer su papel en la transición energética del país, mientras que Edison Energía amplía su presencia a lo largo de toda la cadena de valor del sector eléctrico, pasando de la generación y distribución al control de la infraestructura de transmisión.

Reconfiguración del mercado eléctrico

Con la compra de Transener, se hace evidente que el sector eléctrico argentino está experimentando una reconfiguración. Aunque el sistema sigue siendo altamente dependiente de las energías fósiles, la transición hacia fuentes renovables está marcando la agenda de los actores clave.

El control de la infraestructura de transmisión es esencial para que las energías renovables, como la solar y la eólica, puedan integrarse de manera más eficiente en la red nacional. En este sentido, las inversiones en transmisión son necesarias para aumentar la capacidad de la red, garantizar la estabilidad y reducir las pérdidas de energía durante el transporte.

Sin embargo, la compra de Transener también plantea preguntas sobre el futuro del mercado eléctrico en términos de competencia y precios. Si bien el control de la red puede facilitar la integración de las energías renovables y optimizar la eficiencia, la consolidación del mercado en manos de grandes jugadores podría generar preocupaciones sobre la competencia, los precios al consumidor y la sostenibilidad de las tarifas de electricidad.

La necesidad de inversión en infraestructura energética se hace cada vez más urgente, especialmente en el contexto de un creciente uso de energías renovables. Si bien el aumento de la capacidad instalada es un paso positivo, la falta de una red de transmisión moderna y eficiente podría limitar el impacto de las inversiones en energías limpias.

El reciente aumento en la demanda de energía renovable y la transición energética hacia fuentes más sostenibles obliga a un enfoque integral, que incluya tanto la generación como la infraestructura de transmisión. La compra de Transener por parte de Genneia y Edison Energía es una jugada clave en este proceso, aunque el desafío ahora será garantizar que el sistema de transmisión esté preparado para integrar el creciente volumen de energía renovable, sin que se vea afectada la estabilidad del sistema o se encarezcan los costos para los consumidores.