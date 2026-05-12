GeoPark relanzó su estrategia de expansión regional con fuerte foco en Vaca Muerta, donde busca consolidar una nueva etapa de crecimiento dentro del shale neuquino. La compañía presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025 y confirmó que Argentina será uno de los pilares centrales de su desarrollo para los próximos años.

La petrolera destacó que el avance de sus operaciones en Neuquén estará orientado a incrementar actividad, ampliar inversiones y profundizar la articulación con proveedores y comunidades locales, en un contexto donde Vaca Muerta continúa consolidándose como uno de los principales polos energéticos de América Latina.

“Vaca Muerta representa una oportunidad estratégica para el crecimiento regional de GeoPark”, señalaron desde la compañía, que durante 2025 incorporó nuevos bloques en la formación no convencional y comenzó a fortalecer su posicionamiento dentro del shale argentino.

La empresa informó que alcanzó una producción promedio de 28.233 barriles equivalentes de petróleo por día durante el último año, superando incluso el rango más alto previsto en su guía anual.

En paralelo, GeoPark destacó los avances logrados en materia ambiental y de eficiencia operativa, dos ejes que busca trasladar a sus desarrollos en Neuquén. Según precisó la compañía, logró reducir un 35% la intensidad de sus emisiones desde 2021 y avanzó en distintas iniciativas de descarbonización en toda la región.

Entre las principales acciones ambientales sobresalen la electrificación del bloque Llanos 34 en Colombia, la reducción del 86% de las emisiones de metano y la incorporación de energías renovables mediante una planta solar de 10 MW.

En Argentina, la empresa ya comenzó campañas específicas de medición de emisiones en sus activos de Vaca Muerta, en línea con una estrategia regional de sustentabilidad orientada a reducir el impacto ambiental de sus operaciones shale.

El desembarco de GeoPark en Neuquén forma parte de una estrategia que la compañía comenzó a delinear en los últimos años para diversificar su presencia regional y ganar participación en el negocio no convencional argentino, considerado uno de los reservorios shale más competitivos del mundo.

La petrolera inició su presencia en Vaca Muerta tras avanzar en acuerdos para incorporarse a bloques estratégicos de la cuenca neuquina, en momentos en que el crecimiento de la producción de petróleo y gas comenzó a captar el interés de compañías internacionales.

En ese proceso, la firma puso el foco en proyectos con potencial de desarrollo a largo plazo, especialmente vinculados al petróleo no convencional, aunque también analiza oportunidades en gas natural de cara a la creciente demanda regional y a los futuros proyectos de exportación de GNL.

GeoPark aseguró además que el desarrollo de Vaca Muerta no solo será clave desde el punto de vista productivo, sino también como plataforma para generar empleo, desarrollo local y fortalecimiento de proveedores neuquinos.

En materia operativa, la compañía informó que cerró 2025 sin incidentes fatales y alcanzó su índice de incidentes registrables más bajo de los últimos cuatro años. Ese desempeño se dio en un contexto de casi siete millones de horas trabajadas, con más de 1.700 contratistas y una creciente actividad en sus nuevos activos argentinos.

A nivel social, GeoPark destinó más de USD 10 millones a programas socioambientales y proyectos de desarrollo territorial en América Latina, con impacto en más de 300 mil personas.

Con más de dos décadas de operaciones en la región y presencia en la Bolsa de Nueva York desde 2014, la compañía considera que Vaca Muerta marcará el inicio de un nuevo ciclo de expansión regional, combinando crecimiento productivo, eficiencia operativa y estándares internacionales de sustentabilidad.