GeoPark avanza en Vaca Muerta con un plan piloto de 14,5 millones de dólares

La Provincia del Neuquén formalizó la aprobación del ingreso de GeoPark Argentina a la explotación de Vaca Muerta, a través de un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa. La medida autoriza el acuerdo con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales para otorgar una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos sobre el área Puesto Silva Oeste, que prevé una inversión inicial de 14,5 millones de dólares.

El decreto 1270/25 también establece que la empresa Pluspetrol SA cederá a GeoPark el 100% de su participación en la concesión de explotación y transporte de gas natural desde Puesto Silva Oeste, ubicada entre Neuquén y Río Negro, hasta el gasoducto Neuba II. Con ello, GeoPark asume el control operativo total de la zona, consolidando su presencia en el corredor energético del país.

La norma provincial otorga una concesión no convencional a GeoPark por un plazo de 35 años, delimitada al proyecto de inversión denominado “Puesto Silva Oeste–Formación Vaca Muerta”. Además, la empresa recibió autorización para el transporte de gas natural hasta el gasoducto Neuba II, en línea con la política energética provincial que busca ampliar la producción y el desarrollo de infraestructura.

El Plan Piloto aprobado contempla la perforación, terminación y puesta en producción de un pozo horizontal de 2.500 metros con 42 etapas de fractura. Si los resultados se equiparan o superan las expectativas tras ocho meses de operación, la compañía se comprometió a realizar hasta dos pozos adicionales, potenciando así la producción no convencional en la zona.

Además, GeoPark Argentina abonará a la Provincia 4 millones de dólares en concepto de Bono de Infraestructura, junto con 362.500 dólares en Responsabilidad Social Empresaria. A estos aportes se suma un compromiso anual de 20.000 dólares para fortalecer las tareas de capacitación, fiscalización y desarrollo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales.

El decreto fue refrendado por los ministros Gustavo Medele (Energía y Recursos Naturales) y Guillermo Koenig(Economía, Producción e Industria).