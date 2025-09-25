GeoPark invertirá en Vaca Muerta junto a Gas y Petróleo del Neuquén

La compañía GeoPark Argentina concretó su ingreso a la formación Vaca Muerta luego de firmar un acuerdo con Pluspetrol para adquirir la totalidad de la participación en los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. La cesión fue aprobada por la Provincia y permitirá avanzar en nuevos proyectos de explotación orientados al petróleo.

Como parte del entendimiento, se constituirá una Unión Transitoria entre Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y la empresa colombiana para desarrollar Puesto Silva Oeste. Con este esquema, el Estado provincial reafirma su participación directa en la explotación de recursos estratégicos dentro de la Cuenca Neuquina.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la firma del acta junto al director Ejecutivo de GeoPark, Felipe Bayón, y representantes de Pluspetrol. El acuerdo contempla un pago de 12 millones de dólares en concepto de diferencial de regalías y compensaciones por actividad diferida, fondos que serán destinados a obras de infraestructura en la provincia.

El convenio establece un seguimiento trianual de inversiones, con planes presentados en bloques de tres años y de cumplimiento obligatorio. La Provincia podrá exigir compensaciones inmediatas en caso de desvíos significativos, garantizando control sobre los compromisos asumidos por las empresas en el desarrollo de las áreas.

Desde GeoPark destacaron que el acuerdo representa un hito histórico para la compañía, al incorporarse a uno de los polos de desarrollo no convencional más importantes del mundo. “Vemos en este paso una oportunidad única para aportar valor y consolidar nuestras capacidades durante las próximas décadas”, subrayó Bayón.

La cesión también incluye la autorización para el transporte de gas natural hacia el gasoducto NEUBA II y un Plan Piloto en Puesto Silva Oeste. De esta manera, GeoPark se instala en la Cuenca Neuquina con el compromiso de ejecutar inversiones que refuercen el crecimiento sostenido de Vaca Muerta.