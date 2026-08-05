GeoPark decidió acelerar su principal apuesta de crecimiento en Argentina. Durante el segundo trimestre de 2026, la compañía concentró el 64% de sus inversiones de capital en el desarrollo de Vaca Muerta, consolidando al shale neuquino como el eje de su estrategia de expansión para los próximos años.

La empresa destinó USD 76,4 millones a inversiones entre abril y junio, recursos orientados principalmente a actividades de perforación, completamiento de pozos, obras de infraestructura y proyectos de producción tanto en Argentina como en Colombia. Sin embargo, el mayor esfuerzo financiero se concentró en Vaca Muerta, donde la petrolera busca acelerar uno de los programas de crecimiento orgánico más importantes de su historia.

El avance de las operaciones permitió que cinco pozos ingresaran durante el trimestre en etapa de fracturación hidráulica, mientras continuaron las obras de infraestructura necesarias para incrementar la capacidad de evacuación de la producción. La compañía destacó que el desarrollo del activo avanza conforme a los plazos previstos y constituye hoy el principal vector de crecimiento de su portafolio.

La apuesta por Argentina se produce en un contexto de mayor fortaleza financiera. GeoPark reportó ingresos por USD 143,3 millones, un incremento del 12% respecto del trimestre anterior, impulsado por mejores precios internacionales del petróleo y un mayor precio realizado para su producción.

El EBITDA ajustado alcanzó USD 73,1 millones, equivalente a un margen del 51%, mientras que el flujo de caja operativo ascendió a USD 108,4 millones, suficiente para financiar íntegramente el programa de inversiones sin deteriorar la liquidez de la empresa.

Como resultado de esa generación de fondos, la caja cerró el trimestre en USD 316,3 millones, frente a los USD 274,9 millones registrados al cierre de marzo. Paralelamente, el ratio de apalancamiento neto permaneció en 1,2 veces EBITDA, uno de los indicadores que la compañía destaca para sostener su estrategia de crecimiento sin comprometer la solidez del balance.

La producción consolidada de Colombia y Argentina promedió 27.271 barriles equivalentes de petróleo por día, prácticamente sin cambios respecto del trimestre previo. Aunque la producción permaneció estable, la mejora del precio internacional del Brent —que promedió USD 96,9 por barril— permitió incrementar la facturación de la compañía.

GeoPark explicó que durante el trimestre los costos operativos aumentaron hasta USD 17,9 por barril producido, frente a USD 14,7 registrados entre enero y marzo. El incremento respondió principalmente al mayor nivel de actividad operacional, el aumento de los costos energéticos y la apreciación de las monedas de Colombia y Argentina, donde está denominada aproximadamente el 85% de su estructura de costos.

Pese a ello, la empresa logró mantener una rentabilidad operativa sólida gracias al incremento de los ingresos y a una política de asignación disciplinada del capital. El retorno sobre el capital promedio empleado (ROACE) alcanzó el 19%, indicador que refleja la eficiencia en la utilización de las inversiones realizadas.

En Argentina, el programa se concentró en acelerar la perforación de nuevos pozos, las operaciones de completamiento, las campañas de fractura hidráulica y las obras de infraestructura asociadas al desarrollo de Vaca Muerta. En Colombia, en tanto, el 36% restante de las inversiones se destinó a los bloques Llanos y CPO-5, donde la compañía continúa ejecutando proyectos de desarrollo y optimización de infraestructura para sostener la producción y la generación de caja.

La petrolera también reforzó su posición financiera mediante la renovación y extensión de una línea de crédito comprometida sin garantía hasta diciembre de 2028, con vencimiento final en marzo de 2029 y sin desembolsos efectuados. A ello se suma un programa de coberturas que protege aproximadamente 19.000 barriles diarios de producción tanto para 2026 como para 2027, brindando previsibilidad frente a la volatilidad del precio internacional del petróleo.

"Nuestros resultados del segundo trimestre demuestran la consistencia de nuestra ejecución y la fortaleza de nuestro portafolio. Mientras mantuvimos una producción estable y una generación de caja resiliente, continuamos avanzando en el programa de inversión más grande de nuestra historia reciente, alcanzando hitos importantes en Argentina antes de lo previsto, preservando al mismo tiempo la disciplina financiera y un balance sólido", afirmó el CEO de GeoPark, Felipe Bayón.

El ejecutivo sostuvo además que los activos de Colombia continúan siendo la base de generación de caja del grupo, permitiendo financiar el crecimiento en Argentina sin comprometer la estabilidad financiera de la empresa. "A medida que avanzamos en este pico de inversión seguimos enfocados en ejecutar de manera segura y eficiente, asignando capital con disciplina y creando valor sostenible de largo plazo para nuestros accionistas", señaló.

Con una caja superior a los USD 316 millones, una deuda bajo control y un programa de inversiones concentrado en el desarrollo de Vaca Muerta, GeoPark busca posicionarse para capturar el crecimiento que ofrece la principal formación no convencional de Argentina, sin resignar disciplina financiera ni capacidad de generar retornos para sus accionistas.