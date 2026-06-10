Neuquén continúa consolidando su rol como epicentro del desarrollo energético no convencional en la Argentina, con nuevos movimientos de inversión que refuerzan la actividad en Vaca Muerta. En este marco, GeoPark firmó un acuerdo estratégico con Helmerich & Payne (H&P) para la operación de un equipo de perforación durante tres años en la provincia.

El convenio contempla el despliegue de un equipo FlexRig con tecnología integrada, destinado a operar en los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, dos áreas consideradas clave dentro del portafolio de la compañía en Neuquén. Las actividades comenzarán hacia fines de 2026 e incluirán servicios asociados para una campaña de pozos horizontales.

Según informó la empresa, el acuerdo permitirá sostener un esquema de perforación continua y avanzar en una etapa de mayor escala operativa en Vaca Muerta, uno de los principales polos de producción de shale del hemisferio sur.

Desde la compañía destacaron que la incorporación de un equipo dedicado es un paso central dentro de su estrategia de crecimiento en el país. En paralelo, GeoPark viene avanzando en la estructuración de su plan de inversión en la cuenca neuquina, con proyectos presentados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), orientados a acelerar el desarrollo de sus activos no convencionales.

El CEO de la compañía, Felipe Bayón, sostuvo que Vaca Muerta ocupa un lugar central en la estrategia de crecimiento de GeoPark y remarcó que el acuerdo con H&P se alinea con el plan de inversiones presentado para la adhesión al RIGI, enfocado en activos de clase mundial.

En la misma línea, desde H&P señalaron que Argentina se consolida como una de las regiones de mayor crecimiento dentro de su cartera global, y destacaron la importancia de acompañar el desarrollo de largo plazo de los proyectos en Vaca Muerta. El acuerdo representa además la incorporación del primer equipo de perforación dedicado de GeoPark en Argentina, lo que marca un cambio de escala en su presencia operativa en el país y refuerza el posicionamiento de Neuquén como núcleo de expansión del negocio no convencional.

En los últimos meses, la compañía ha acelerado su estrategia en la cuenca neuquina mediante la consolidación de activos y la planificación de campañas de perforación orientadas a sostener un crecimiento sostenido en Vaca Muerta, en un contexto de creciente interés inversor por el shale argentino.

GeoPark presentó proyectos de inversión vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de activos no convencionales en Vaca Muerta. La compañía avanza en el desarrollo de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, considerados parte central de su estrategia de expansión en Neuquén. El acuerdo con H&P se enmarca en su plan de perforación de largo plazo para sostener actividad continua en la cuenca.