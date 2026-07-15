El Gobierno nacional mantiene durante julio el esquema de subsidios destinado a los usuarios residenciales de menores ingresos incorporados al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con el objetivo de amortiguar el impacto del costo de los servicios energéticos sobre los sectores más vulnerables.

De esta manera, los beneficiarios continúan recibiendo una bonificación total del 75% en el consumo de gas natural y gas propano por redes. El beneficio surge de la combinación del subsidio general del 50%, establecido por el Decreto 943/25, y de una bonificación extraordinaria del 25% que la Secretaría de Energía viene prorrogando para sostener el nivel de asistencia.

En paralelo, el esquema de subsidios para la energía eléctrica mantiene un porcentaje diferencial de bonificación sobre el consumo base definido para los usuarios alcanzados por el régimen, en el marco de la política de segmentación y asistencia focalizada.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que las bonificaciones extraordinarias constituyen una herramienta para acompañar a los hogares de menores recursos frente a las variaciones de los precios de la energía, al tiempo que permiten administrar los subsidios con criterios de gradualidad, previsibilidad y focalización.

La medida alcanza a los usuarios residenciales inscriptos y validados en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), integrado por hogares con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales, además de Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro, que continúan recibiendo el beneficio sobre la totalidad de su consumo.

El SEF fue creado mediante el Decreto 943/25 para reemplazar el esquema de subsidios generalizados por un sistema focalizado según el nivel de ingresos, con el propósito de concentrar la asistencia estatal en los sectores de mayor vulnerabilidad y mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos.

En los últimos años, la política energética argentina atravesó un proceso de transformación orientado a reducir el peso de los subsidios generalizados y avanzar hacia un esquema de asistencia más focalizado. El incremento de los costos de generación y abastecimiento de energía, junto con la necesidad de ordenar las cuentas públicas, impulsó la implementación de mecanismos de segmentación que distinguen a los usuarios según su nivel de ingresos y su situación socioeconómica.

En ese contexto, el Gobierno nacional creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) mediante el Decreto 943/25, con el objetivo de reemplazar el sistema de subsidios universales por uno que concentre los recursos del Estado en los hogares de menores ingresos y en entidades de bien público. Este esquema busca compatibilizar la sostenibilidad fiscal con la protección de los sectores más vulnerables, garantizando el acceso a los servicios esenciales de gas y electricidad mientras se avanza en una política de subsidios más eficiente y gradual.