El mercado petrolero internacional podría abrir una nueva ventana de oportunidades para Vaca Muerta. Goldman Sachs elevó sus proyecciones para el precio del crudo y advirtió que el barril de Brent podría alcanzar los US$ 140 durante 2027 si la guerra en Medio Oriente provoca interrupciones prolongadas en el suministro mundial.

Aunque se trata de un escenario de máxima tensión geopolítica y no de la previsión central del banco, sus nuevas estimaciones mejoran las perspectivas para los países exportadores de petróleo. En ese contexto, Argentina cuenta con una ventaja: la expansión de la producción no convencional de la Cuenca Neuquina y una infraestructura de transporte y exportación en pleno desarrollo.

La entidad financiera estadounidense ahora proyecta que el Brent promediará US$ 88 por barril durante 2027, frente a los US$ 80 estimados anteriormente. Sin embargo, si la producción del Golfo Pérsico permanece unos 3,5 millones de barriles diarios por debajo del promedio de 2025, la cotización podría trepar hasta los US$ 140 y promediar alrededor de US$ 130 durante el próximo año.

Para fines de 2026, Goldman Sachs también elevó su pronóstico: estima que el Brent llegará a US$ 105 en diciembre, frente a los US$ 90 previstos anteriormente. Para el West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, la proyección pasó de US$ 81 a US$ 94.

Vaca Muerta, frente a una oportunidad exportadora

Un escenario de precios internacionales más elevados podría traducirse en mayores ingresos para las compañías productoras y más divisas para Argentina. La Cuenca Neuquina es el principal motor de esta expansión.

En septiembre, la producción nacional de petróleo alcanzó los 973.700 barriles diarios, un récord histórico. De ese volumen, Vaca Muerta aportó 698.500 barriles por día, equivalentes al 71,7% del total del país.

El crecimiento también se refleja en el comercio exterior. Según el INDEC, las exportaciones de combustibles y energía sumaron US$ 1.781 millones en septiembre, un incremento interanual del 89,1%. En ese mismo mes, la balanza energética registró un superávit de US$ 1.600 millones, mientras que el saldo favorable acumulado entre enero y septiembre llegó a US$ 9.427 millones.

Un Brent más elevado podría mejorar el valor de los barriles que Argentina coloca en el exterior y fortalecer los ingresos de las operadoras que desarrollan proyectos en Neuquén. El resultado dependerá de los precios efectivamente negociados, los contratos y la capacidad de ampliar los volúmenes exportables.

Más de US$ 208.000 millones en inversiones

La oportunidad internacional coincide con una cartera de proyectos que podría movilizar más de US$ 208.000 millones en la Cuenca Neuquina hacia 2035. La estimación contempla US$ 108.532 millones en iniciativas presentadas y aprobadas bajo el RIGI y otros US$ 100.000 millones destinados al mantenimiento y expansión de la actividad durante una década.

Entre los principales desarrollos figura Bajo del Choique-La Invernada, de Pluspetrol y GyP, con una inversión comprometida de US$ 12.240 millones y una meta de producción de 100.000 barriles diarios hacia 2028. También se destacan Los Toldos II Este, de Tecpetrol, con US$ 6.432 millones, y Rincón de Aranda, de Pampa Energía, con desembolsos proyectados por US$ 4.522 millones.

A estos proyectos se suman las iniciativas de Chevron en El Trapial, por US$ 13.800 millones, y el programa de inversiones de Vista Energy, superior a los US$ 8.000 millones hacia 2030.

Para sostener ese crecimiento, la industria necesita ampliar la capacidad de evacuación del crudo. En ese frente, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), con inversiones estimadas en US$ 3.000 millones, conectará la cuenca con Punta Colorada, en Río Negro, donde se construirá una terminal marítima para exportar petróleo mediante buques de gran porte. También avanza Oldelval Norte, con otros US$ 400 millones destinados a ampliar el transporte.

La suba del petróleo no representa únicamente una oportunidad. Un encarecimiento internacional también puede presionar sobre los costos de abastecimiento de las refinadoras y trasladarse al mercado de combustibles.

Además, el beneficio para Vaca Muerta dependerá de que las inversiones productivas y las obras de infraestructura se concreten en los plazos previstos.

Con una producción cercana al millón de barriles diarios y proyectos que superan los US$ 200.000 millones hacia 2035, Neuquén se encuentra en una posición estratégica para aprovechar un eventual ciclo de precios internacionales elevados. El desafío será transformar esa oportunidad en más producción, exportaciones y desarrollo económico para la provincia.