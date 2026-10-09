El precio internacional del petróleo volvió a superar los US$ 105 por barril y reactivó las expectativas sobre el potencial exportador de Vaca Muerta. La escalada del Brent, impulsada por los temores a interrupciones del suministro en Medio Oriente, mejora el contexto para los productores de crudo y vuelve a poner el foco en las inversiones que se desarrollan en Neuquén.

El jueves 8 de octubre, el Brent llegó a US$ 105,37 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, alcanzó los US$ 91,49 al cierre. Este viernes, sin embargo, las cotizaciones retrocedieron parcialmente ante señales de una posible distensión entre Estados Unidos e Irán. El Brent se ubicaba en torno a los US$ 102,58, aunque mantenía una tendencia semanal alcista.

A ese escenario se sumaron las interrupciones de producción en el Golfo de México por el avance del huracán Isaías, dos factores que presionaron sobre la oferta internacional.

Vaca Muerta, ante una nueva oportunidad de precios

Para la industria hidrocarburífera de Neuquén, un petróleo internacional más caro puede mejorar los márgenes de los proyectos orientados a la exportación y reforzar los incentivos para sostener los planes de perforación, terminación de pozos y ampliación de la producción.

La oportunidad aparece en un momento de expansión de la actividad no convencional. Las inversiones petroleras previstas para 2026 alcanzan los US$ 13.890 millones, con alrededor del 91% destinado a Vaca Muerta, según las proyecciones informadas por las compañías operadoras.

Sin embargo, una suba del Brent no se traslada de manera automática ni inmediata a todos los barriles producidos en la cuenca neuquina. El impacto depende de los precios efectivamente percibidos por las empresas, los costos de extracción y transporte, los contratos comerciales y las condiciones del mercado interno.

Por eso, el principal interrogante para las operadoras es cuánto tiempo se mantendrán las cotizaciones en niveles elevados. Un aumento transitorio puede mejorar los ingresos en el corto plazo, mientras que un escenario sostenido ofrece mayor previsibilidad para evaluar inversiones de largo plazo.

Exportaciones e infraestructura

La capacidad de evacuar la producción será otro factor central para transformar mejores precios internacionales en mayores ingresos para la región. La ampliación de los oleoductos y las terminales de exportación resulta determinante para que el crecimiento de Vaca Muerta pueda traducirse en un aumento sostenido de las ventas externas.

En ese esquema, los proyectos de transporte vinculados con la salida del crudo hacia el Atlántico buscan reducir las restricciones logísticas y ampliar el acceso a los mercados internacionales. La infraestructura también permite acompañar el incremento de producción previsto por las empresas y aprovechar eventuales períodos de precios favorables.

El desarrollo de Vaca Muerta requiere, además, inversiones continuas en perforación, instalaciones de superficie, plantas de tratamiento y servicios asociados. La rentabilidad esperada del petróleo constituye una variable relevante para esas decisiones, junto con la estabilidad regulatoria, el acceso al financiamiento y la competitividad de los costos.

Un mercado atravesado por la incertidumbre

La reacción de los mercados internacionales muestra que el precio del crudo seguirá condicionado por la evolución del conflicto en Medio Oriente y por cualquier alteración en las principales rutas de abastecimiento. La posibilidad de interrupciones prolongadas alimenta las expectativas alcistas, mientras que una distensión geopolítica puede provocar retrocesos rápidos.

Para Neuquén, el escenario combina una oportunidad comercial con un desafío de planificación. La provincia cuenta con una formación capaz de incrementar la producción y ampliar las exportaciones, pero el efecto de la suba dependerá de la continuidad de los precios, de la respuesta de las compañías y de la capacidad de la infraestructura para acompañar el crecimiento.

Con el Brent todavía por encima de los US$ 100 por barril, Vaca Muerta vuelve a ganar relevancia en el mapa energético internacional. La clave será convertir esa coyuntura en inversiones productivas, mayor capacidad exportadora y actividad sostenida para la economía neuquina.