La OPEP+ resolvió incrementar su producción de petróleo en 188.000 barriles diarios a partir del 1° de agosto y profundizó así el desarme de los recortes voluntarios que había implementado para apuntalar las cotizaciones internacionales del crudo.

La decisión representa el quinto aumento mensual consecutivo acordado por la alianza integrada por Arabia Saudita, Rusia y otros grandes productores, que consideran que las condiciones del mercado permiten avanzar con una mayor oferta luego de la reducción de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El nuevo volumen llegará en un contexto en el que los operadores observan un mercado cada vez más abastecido. La normalización de las exportaciones tras la distensión en el estrecho de Ormuz y la intención de varios países de recuperar participación alimentan las previsiones de un mayor excedente de petróleo durante los próximos meses.

Ese escenario ya comenzó a reflejarse en las cotizaciones. Después del repunte provocado por el conflicto entre Israel e Irán, el Brent volvió a niveles cercanos a los registrados antes de la crisis, mientras crecen las expectativas de que la mayor oferta limite nuevas subas del precio internacional.

Para Argentina, la evolución del Brent es un factor clave. Los proyectos de Vaca Muerta toman como referencia el valor internacional del barril para definir inversiones, márgenes de rentabilidad y planes de expansión.

Si bien los precios actuales continúan siendo compatibles con el desarrollo del shale neuquino, un mercado con mayor oferta podría reducir el margen para futuras alzas.

A ese panorama se suman las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que anticipan que la producción mundial podría superar la demanda durante 2026, lo que incrementaría la presión bajista sobre las cotizaciones si el consumo global no recupera dinamismo.

La OPEP+ volverá a reunirse el 2 de agosto para evaluar la evolución del mercado y definir si mantiene el ritmo de incremento de la producción o introduce cambios en su estrategia de abastecimiento.