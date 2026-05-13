Vaca Muerta volvió a posicionarse en el centro del mapa energético global durante la OTC 2026 de Houston, donde ejecutivos, fondos de inversión y compañías del sector coincidieron en señalar al shale neuquino como uno de los destinos más atractivos del mundo para el desarrollo de petróleo y gas no convencional.

La definición más contundente llegó de la mano del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien frente a más de 450 ejecutivos estadounidenses y argentinos afirmó que “no hay lugar en el mundo donde se vaya a invertir tanto como en Vaca Muerta en los próximos años”.

“La inversión entre 2025 y 2031 va a ser de 130.000 millones de dólares. Neuquén es el lugar más hot de inversiones; no hay ningún lugar en el mundo que vaya a tener este nivel. Los invitamos a venir”, sostuvo Marín durante el Bilateral Energy Summit organizado por la Argentina Texas Chamber of Commerce (ATCC) en el Houston Petroleum Club.

El ejecutivo de YPF buscó transmitirle al ecosistema energético de Texas que la Argentina atraviesa una nueva etapa para el desarrollo del shale, apoyada sobre tres pilares: estabilidad macroeconómica, calidad de la roca de Vaca Muerta y expansión de infraestructura para exportación.

El mensaje tuvo como principal destinatario al ecosistema de Houston, capital global del negocio petrolero y sede de compañías operadoras, fondos de inversión, proveedores tecnológicos y empresas de servicios vinculadas al shale de Permian, la principal cuenca no convencional de Estados Unidos.

La presencia de más de 450 referentes de compañías energéticas, financieras y tecnológicas dejó en evidencia el creciente interés del mercado norteamericano por el potencial de Neuquén y por las oportunidades de negocios asociadas a Vaca Muerta.

Uno de los ejes que atravesó el encuentro fue el salto de escala que busca dar el shale argentino a partir del RIGI y de las obras de infraestructura destinadas a ampliar exportaciones de petróleo y gas.

En ese contexto, el gobernador Rolando Figueroa defendió ante inversores internacionales el esquema de incentivos impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que la puesta en marcha de nuevos proyectos le permitirá a Neuquén recibir “mil millones de dólares” en los próximos cuatro años.

El mandatario neuquino también aprovechó su paso por Houston para anunciar la licitación nacional e internacional de 15 nuevas áreas hidrocarburíferas a través de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con el objetivo de sumar nuevos jugadores y acelerar inversiones en la formación shale.

Otro de los puntos destacados del encuentro fue el interés creciente por desarrollar una cadena de proveedores más integrada entre Argentina y Estados Unidos. En un panel compartido, Pan American Energy y Continental Resources expusieron el modelo de cooperación que vienen construyendo para potenciar operaciones en Vaca Muerta.

Marcelo Gioffré, vicepresidente de Supply Chain de PAE, remarcó que uno de los desafíos centrales será fortalecer la cadena de valor local para sostener el crecimiento proyectado del shale neuquino. “La sinergia entre proveedores de servicios es donde realmente se libera el valor. Se trata de construir una cadena de suministro tan resiliente como eficiente”, afirmó.

Además de los paneles energéticos, la agenda de la OTC incluyó rondas de negocios entre proveedores argentinos y grandes operadoras internacionales, encuentros académicos sobre energía e inteligencia artificial y espacios de networking orientados a vincular inversiones con desarrollos concretos en Vaca Muerta.

La participación argentina en Houston dejó así una señal clara: el shale neuquino ya no busca solamente atraer atención internacional, sino consolidarse como uno de los grandes polos de inversión energética del mundo para la próxima década.