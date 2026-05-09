La provincia del Neuquén tuvo una fuerte presencia en la Offshore Technology Conference 2026 (OTC), realizada esta semana en Houston, Estados Unidos, uno de los encuentros más importantes de la industria energética mundial. Allí, Vaca Muerta volvió a consolidarse como uno de los desarrollos hidrocarburíferos no convencionales más relevantes a nivel internacional.

El espacio denominado “Argentina as a Reliable Energy Partner: The Role of Vaca Muerta in the Global Energy Market” reunió a funcionarios provinciales, empresas operadoras, cámaras empresarias y referentes de la cadena de valor energética para exponer el potencial productivo, técnico y exportador de la formación neuquina.

El panel, que se extendió durante tres horas, fue encabezado por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, acompañado por el ministro de Energía neuquino, Gustavo Medele; representantes de Río Negro; directivos de Pan American Energy; autoridades de la Federación de Empresas del Sector Energético de Neuquén (Fecene) y el CEO de YPF, Horacio Marín.

Figueroa anunció la licitación internacional de 15 nuevas áreas hidrocarburíferas

Uno de los anuncios más importantes realizados durante la conferencia fue el lanzamiento de una licitación internacional para 15 nuevas áreas hidrocarburíferas. La iniciativa apunta a atraer inversiones, sumar nuevos actores al desarrollo de Vaca Muerta y fortalecer el esquema de crecimiento público-privado a través de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

La convocatoria despertó interés entre empresas estadounidenses vinculadas al sector energético. Durante las reuniones técnicas se presentaron las características de áreas como Águila Mora Noreste, Cerro Avispa Norte y Sur, Cerro Partido Este, Chasquivil Sur, Corralera, Curamhuele, El Corte, La Hoya, La Tropilla I, Pampa de las Yeguas NE, Santo Domingo II y Totoral Este.

Rolando Figueroa: "Vaca Muerta es solo una roca. Lo valioso que se ha generado es todo el ecosistema"

En su exposición, Figueroa destacó la resiliencia del modelo neuquino y sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta no depende únicamente de coyunturas internacionales. “Todo el mundo habla de Vaca Muerta y Vaca Muerta es solo una roca. Lo valioso que se ha generado es todo el ecosistema”, afirmó el mandatario.

Además, remarcó el rol de Neuquén en la construcción de políticas energéticas nacionales y aseguró que “el 75 por ciento de la nueva Ley de Hidrocarburos fue redactada y trabajada por el gobierno neuquino”.

El GNL y las exportaciones, entre los ejes centrales de la OTC 2026

El desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) fue uno de los principales temas abordados durante la OTC 2026. El objetivo es transformar a Argentina en un exportador global de energía mediante el crecimiento de la producción gasífera y la ampliación de infraestructura estratégica.

Entre los proyectos destacados se mencionó Argentina LNG, impulsado por YPF junto a compañías internacionales, además de las iniciativas desarrolladas por Southern Energy, presentadas por representantes de Pan American Energy.

Las propuestas incluyen nuevas obras de transporte, ampliación de ductos, terminales de exportación y el fortalecimiento de la infraestructura vinculada a la salida de gas desde la costa rionegrina.

“Tenemos una agenda mucho más focalizada”

El ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, aseguró que la provincia llegó a Houston con una estrategia más concreta para captar inversiones internacionales.

“Ya no venimos a presentar ‘esto es Vaca Muerta y ustedes hagan lo que quieran’, sino que venimos en un modo más: necesitamos de su experiencia y su inversión por estas características”, expresó el funcionario.

Medele también señaló que uno de los desafíos más importantes es posicionar a Neuquén dentro del mapa global de inversiones energéticas, en competencia con otros desarrollos internacionales.

Asimismo, destacó la importancia de generar previsibilidad y continuidad para consolidar la confianza de los inversores internacionales en la provincia y en el país.

GyP y las empresas neuquinas fortalecieron vínculos internacionales

La agenda neuquina en Houston también incluyó reuniones técnicas y encuentros individuales encabezados por equipos de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) con operadoras y potenciales inversores.

Además, la provincia estuvo acompañada por una delegación de empresas locales representadas por la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene), que participó de actividades de vinculación y networking con referentes internacionales de la industria.

La participación de las firmas neuquinas se enmarca en el impulso provincial a la Ley de Fortalecimiento de la Cadena de Valor Hidrocarburífera, orientada a mejorar la competitividad y ampliar la participación de proveedores regionales dentro del sector energético.

Un crecimiento sustentable a partir de Vaca Muerta

La participación de la provincia de Neuquén en la OTC 2026 volvió a dejar en evidencia el creciente interés internacional por Vaca Muerta y por el potencial energético argentino en un contexto global marcado por la necesidad de garantizar seguridad energética y diversificar proveedores de petróleo y gas.

Con una agenda enfocada en inversiones, infraestructura, GNL y fortalecimiento de proveedores locales, Neuquén busca consolidar un modelo de crecimiento sustentable apoyado en el desarrollo de Vaca Muerta y en la articulación entre el Estado y el sector privado.