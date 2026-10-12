La AOG Patagonia 2026 se prepara para reunir a los principales referentes de la industria hidrocarburífera del país del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén. Con más de 400 marcas expositoras y una agenda de actividades técnicas y empresariales, la exposición buscará fortalecer los vínculos comerciales y poner en debate las oportunidades de inversión que abre el desarrollo de Vaca Muerta.

El encuentro convocará a empresarios, autoridades nacionales y provinciales, especialistas, cámaras sectoriales y proveedores de toda la cadena energética. La programación incluirá reuniones con ejecutivos, paneles sobre financiamiento, conferencias técnicas y espacios de capacitación profesional. La acreditación para los visitantes será gratuita, al igual que las actividades, hasta completar la capacidad disponible.

Uno de los ejes centrales será el Encuentro con los CEOs, que contará con representantes de compañías e instituciones como YPF, Pan American Energy, Chevron, TotalEnergies, CAPSA, Calfrac, Halliburton, Oldelval, PECOM, Pluspetrol, Tecpetrol, Tenaris, TGN y TGS, además de entidades vinculadas con el desarrollo de proveedores y la industria regional.

Oportunidades de inversión

La agenda incorporará un panel de financiamiento moderado por Daniel Dreizzen, con la participación de ejecutivos de Banco Galicia, Banco Nación, Banco Supervielle y Banco Comafi. El espacio analizará el contexto energético argentino e internacional y las alternativas de inversión y crédito para fortalecer a las empresas del sector.

El acceso al financiamiento es uno de los temas relevantes para una industria que requiere inversiones sostenidas en producción, infraestructura, servicios y transporte. En ese escenario, el encuentro buscará acercar a las empresas energéticas con entidades financieras y actores capaces de acompañar nuevos proyectos.

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) desplegará actividades durante las cuatro jornadas. El lunes 19, la Comisión de Sustentabilidad, junto con ADENEU, abrirá el programa con una charla introductoria sobre energía y el lugar de Vaca Muerta en las matrices argentina y mundial.

El martes 20, la Comisión de Compliance abordará herramientas para fortalecer la gestión de proveedores y las buenas prácticas empresariales. El miércoles 21, la Comisión de Planeamiento y Análisis Económico analizará el contexto, las perspectivas y las oportunidades de la energía en Argentina y el mundo.

La agenda del jueves 22 incluirá debates sobre inteligencia artificial aplicada a la gestión de personas, sustentabilidad, diversidad e inclusión y prevención de daños en instalaciones enterradas.

Capacitación y desarrollo de talento

La exposición también contará con la décima edición de Jóvenes Oil & Gas, destinada a profesionales que comienzan su trayectoria en la industria, la cuarta Jornada de Seguridad de Procesos en la Industria de Oil & Gas y la Jornada de Procesamiento y Transporte de Gas.

A estas iniciativas se sumarán las conferencias de los expositores, donde empresas de distintos segmentos presentarán novedades en productos, tecnologías y servicios.

Organizada por el IAPG y realizada por Messe Frankfurt Argentina, la AOG Patagonia se consolida como uno de los principales espacios de encuentro para la industria energética regional. La edición 2026 volverá a poner a Neuquén en el centro de la agenda sectorial, con oportunidades para generar contactos comerciales, intercambiar conocimientos y analizar los desafíos del crecimiento de Vaca Muerta.