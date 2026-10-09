Con una inversión que ronda los 3.720 millones de pesos (más IVA), la Provincia y el Municipio de Cutral Co dieron un paso decisivo para resolver de fondo los problemas de suministro eléctrico y asegurar el desarrollo energético de la comarca. Se realizó la apertura de ofertas de la Licitación Pública 33/2026, convocada a través del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), para adquirir un nuevo transformador de potencia de 30 MVA destinado a la Estación Transformadora Cutral Co.

El proyecto, financiado en partes iguales entre el Estado provincial y la Municipalidad en el marco del convenio firmado en marzo, busca terminar con los riesgos de colapso de servicio durante los picos de consumo de verano e invierno, beneficiando de forma directa tanto a Cutral Co como a Plaza Huincul.

Asimismo, la obra será fundamental para absorber e inyectar al sistema interconectado la producción del parque solar local, que prevé ampliarse en 30 megas. El acto licitatorio contó con una importante concurrencia de proveedores nacionales, presentándose cuatro ofertas de peso: Vasile y CIA S.A.C.I., Tadeo Czerweny S.A., Artrans S.A., y Tubos Trans Electric S.A. El equipo a incorporar es un transformador de 30 MVA (132/34,5/13,8 kV) con conmutador bajo carga, cuyo plazo de entrega estimado es de 300 días.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la articulación política con el intendente Ramón Rioseco para atender las urgencias históricas de la comarca. “Estamos enfocados en solucionar un problema del abastecimiento de electricidad con mayor seguridad; demuestra una vez más que se puede acordar para solucionar los problemas reales de la gente”, sostuvo el mandatario, valorando además el fortalecimiento institucional del EPEN como empresa pública eficiente. Figueroa recordó que este esquema de trabajo en equipo ya viene dando frutos en áreas críticas como el agua potable y el tratamiento de líquidos cloacales.

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco puso el acento en la previsibilidad de la infraestructura urbana y productiva. “Esto es trabajar para el futuro, para ser previsibles respecto de que no se corte la energía en el verano o en el invierno cuando tengamos grandes demandas”, afirmó. Además, remarcó el impacto directo en la matriz renovable: “Nos permitirá inyectar esta energía a través del parque solar que estamos construyendo, el que ya tenemos y el que vamos a ampliar”.

Finalmente, el presidente del EPEN, Mario Moya, resaltó que la concurrencia de cuatro fabricantes nacionales demuestra la "transparencia y calidad" de los procesos de gestión provincial. Precisó que el nuevo equipamiento no solo ampliará la capacidad de transformación para absorber la generación fotovoltaica, sino que mejorará sustancialmente la tensión y estabilidad del servicio eléctrico diario para todos los hogares e industrias de Cutral Co y Plaza Huincul.