Mario Moya sobre el Parque Solar de Cutral Co: “Tenemos recursos que nos permiten contar con energías más limpias”

El presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén, Mario Moya habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y conduce Pancho Casado acerca del convenio firmado el lunes para ampliar la capacidad del Parque Solar de Cutral Co.

En primera instancia, el funcionario manifestó: “Se firmaron dos convenios, por un lado la presentación de la iniciativa privada; y por otro lado un convenio para fortalecer la infraestructura eléctrica y el Parque Solar, son obras complementarias que permiten vincular el parque al sistema pero no solo eso, sino que va a permitir tener una mejor calidad de la infraestructura en la estación de Cutral Co que abastece también a Plaza Huincul”.

En el mismo sentido comentó que “se financiarán las inversiones, hablamos de 5 millones de dólares con la idea de fortalecer a la Comarca, estamos trabajando en los pliegos”.

Además, Moya aclaró que “los vecinos no son clientes del EPEN pero terminan conectados. La idea es que haya un marco desde la Provincia y un aporte, garantizar que ambos proyectos avancen con el acompañamiento del Ejecutivo. En este caso, el parque es municipal, no es de la Cooperativa, que está trabajando en ampliar otras operaciones que tiene que ver con la distribución”.



“Tenemos recursos que nos permiten contar con energías más limpias”

Por otro lado, Mario Moya ponderó: “Esto muestra el potencial que tiene la Provincia a nivel energético, tenemos recursos que nos permiten tener energías más limpias”.



“La idea es que baje el precio de la energía a partir de este convenio”

Así lo afirmó el presidente del EPEN en la entrevista. “Fue parte del anuncio del Gobernador, bajar el costo de abastecimiento que se traduce en una mejor competitividad, tenemos la instrucción de buscar en el mercado cuál ofrece precios más bajos para realizar la transferencia a las tarifas. Una opción son las energías renovables”, concluyó.



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