La Jornada COMEX Norpatagónica buscará potenciar a las pymes en un momento clave para Vaca Muerta

El crecimiento de Vaca Muerta, la ampliación de la infraestructura energética y el avance de nuevos proyectos logísticos están redefiniendo el perfil productivo de la Norpatagonia. En ese escenario, el comercio exterior dejó de ser una herramienta reservada para las grandes compañías y comenzó a convertirse en un desafío estratégico también para las pequeñas y medianas empresas de Neuquén y Río Negro.

Con ese objetivo, el próximo 13 de agosto se realizará en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén capital la segunda edición de la Jornada COMEX Norpatagónica, un encuentro que reunirá a más de 400 empresarios, especialistas, cámaras empresarias y organismos públicos para analizar las oportunidades que ofrece la internacionalización de las empresas regionales.

La actividad es organizada por la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU), junto al Centro PyME ADENEU, el Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén y la Zona Franca Zapala, con el respaldo del Grupo San Cristóbal como patrocinador principal.

Bajo el lema “El momento es ahora”, la jornada pondrá el foco en uno de los principales desafíos que enfrenta la región: cómo transformar el crecimiento económico impulsado por Vaca Muerta en una plataforma exportadora capaz de incorporar a más empresas locales, generar valor agregado y diversificar mercados.

La agenda incluirá paneles sobre geopolítica, competitividad, acuerdos comerciales, logística, normativa aduanera e impositiva, seguros para operaciones internacionales, financiamiento, inteligencia comercial y el desarrollo del corredor bioceánico, una obra considerada estratégica para mejorar la conexión de la producción regional con los mercados del Pacífico.

También se analizará el impacto de proyectos como la ampliación de los sistemas de transporte de petróleo y gas, la futura operación del oleoducto Vaca Muerta Sur y el crecimiento de la actividad industrial asociada al desarrollo energético, factores que incrementan la demanda de proveedores locales con capacidad para integrarse a cadenas globales de valor.

Para las pymes, el comercio exterior ya no se limita únicamente a exportar. También representa la posibilidad de importar maquinaria, acceder a nuevas tecnologías, mejorar procesos productivos y establecer alianzas comerciales que les permitan ganar competitividad en un mercado cada vez más integrado.

"Hoy el comercio internacional ya no es solo una herramienta para exportar. También es una vía para acceder a tecnología, mejorar procesos, generar alianzas estratégicas y fortalecer la competitividad de nuestras empresas. La Norpatagonia tiene una oportunidad histórica y creemos que este es el momento para aprovecharla", afirmó Natalia Muguerza, vicepresidenta de ADINEU y referente de la Comisión de Comercio Internacional de la entidad.

La primera edición de COMEX Norpatagónica, realizada en 2025, superó las expectativas de participación y dejó como saldo una amplia convocatoria de empresas interesadas en conocer alternativas de financiamiento, nuevos mercados y herramientas para iniciar procesos de internacionalización.

Ese interés llevó a los organizadores a ampliar la propuesta para este año y consolidar el encuentro como un espacio de referencia para el comercio exterior en la región. Las expectativas para esta segunda edición son altas.

Además del intercambio entre especialistas y empresarios, los organizadores apuntan a fortalecer la articulación entre el sector privado y los organismos públicos vinculados al comercio internacional, en un contexto en el que Neuquén y Río Negro buscan posicionarse como un polo exportador de energía, industria y servicios.

El crecimiento previsto de las exportaciones de petróleo y gas en los próximos años, junto con el desarrollo de infraestructura logística y corredores internacionales, abre una nueva etapa para la economía regional. En ese escenario, el desafío será que un número creciente de pymes pueda incorporarse a ese proceso y aprovechar las oportunidades que ofrece la inserción en los mercados internacionales.