Los ministros de las carteras productivas de Neuquén y Río Negro avanzaron este martes con una alianza estratégica que tiene como objetivo consolidar a la Norpatagonia como un motor económico clave en la Argentina.

Durante una jornada de trabajo, el ministro de Economía, Producción e Industria neuquino, Guillermo Koenig y el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy subrayaron la importancia de unificar legislaciones y simplificar trámites para potenciar sectores como acuicultura, ganadería y fruticultura.

Destacaron que el auge de Vaca Muerta no solo impulsará la exportación de hidrocarburos, sino que generará divisas para fortalecer otras áreas productivas a largo plazo. Además, indicaron que los gobiernos provinciales colaboran en proyectos conjuntos de infraestructura y promoción, evidenciando una visión política compartida sobre el desarrollo regional.

Como símbolo de esta unión, ambas provincias comenzarán este acercamiento con un stand unificado en la feria “Caminos y Sabores” para exhibir su potencial ante el país.

Mesa de Integración Neuquén-Río Negro

Los equipos técnicos y autoridades de los ministerios de Economía, Producción e Industria de Neuquén y de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro analizaron iniciativas vinculadas a fruticultura, ganadería, acuicultura, turismo, desarrollo económico, promoción de inversiones y fortalecimiento de las economías regionales, además de avanzar en la unificación de criterios regulatorios para facilitar la actividad productiva.

“Estamos empezando a darle un marco concreto a los temas definidos por los gobernadores. Muchas veces los productores y empresarios son los mismos en ambas provincias, pero encuentran reglamentaciones diferentes. Lo que buscamos es simplificar esos procesos, unificar criterios y hacer más eficiente la gestión para generar mayor valor productivo”, señaló Koenig.

Destacó además que el desarrollo de Vaca Muerta y la salida de la producción neuquina a través de los puertos rionegrinos consolidan a la Norpatagonia como un polo estratégico para el país.

Banacloy destacó que la Patagonia atraviesa “una oportunidad histórica” y sostuvo que el crecimiento de la industria energética debe convertirse en un motor para impulsar el conjunto de las actividades económicas. “Este trabajo que vienen desarrollando los dos gobernadores de posicionar a la Norpatagonia como un eje estratégico del desarrollo en la Argentina requiere acuerdos, legislaciones y una mirada compartida”, expresó.

Primera vinculación

Fruto de esta vinculación, las provincias harán una primera acción conjunta en la próxima edición de Caminos y Sabores, que se realizará en julio en Buenos Aires.

La propuesta incluirá un stand unificado que representará a la Norpatagonia como una región integrada, mostrando su identidad, sus productos y su potencial productivo y turístico.