Neuquén se prepara para una nueva edición de la Jornada COMEX Norpatagónica, un encuentro que buscará fortalecer la inserción internacional de las empresas de la región y aprovechar las oportunidades que genera el crecimiento de Vaca Muerta y el aumento de las exportaciones energéticas.

Organizada por la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU), junto al Centro PyME ADENEU, el Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén y la Zona Franca Zapala, la actividad se realizará el próximo 13 de agosto en el Centro de Convenciones Domuyo y espera reunir a más de 400 empresarios, ejecutivos, especialistas y representantes del sector público y privado de Neuquén y Río Negro.

Bajo el lema "El momento es ahora", la jornada pondrá el foco en los desafíos y oportunidades que enfrenta la Norpatagonia en un escenario global marcado por cambios geopolíticos, nuevas cadenas de suministro y una creciente demanda de competitividad para acceder a mercados internacionales.

El encuentro llega en un momento clave para la región. El crecimiento de Vaca Muerta está transformando a Neuquén en uno de los principales polos exportadores del país, con un fuerte incremento de los envíos de petróleo y la proyección de nuevas exportaciones de gas natural licuado (GNL) durante los próximos años.

En ese contexto, el comercio exterior aparece como una herramienta estratégica no solo para las grandes compañías energéticas, sino también para las pequeñas y medianas empresas que integran la cadena de valor hidrocarburífera. El acceso a nuevos mercados, tecnología, financiamiento y alianzas internacionales se convirtió en un factor central para mejorar la competitividad del entramado productivo regional.

La agenda incluirá paneles sobre geopolítica, infraestructura logística, corredor bioceánico, normativa aduanera, financiamiento, seguros para operaciones internacionales, costos logísticos e inteligencia comercial. También se analizarán las oportunidades que surgen para los proveedores regionales a partir de la expansión energética y el crecimiento de las exportaciones.

Desde ADINEU sostienen que la internacionalización ya no debe entenderse únicamente como una posibilidad para exportar productos, sino también como una herramienta para incorporar innovación, optimizar procesos y fortalecer la capacidad competitiva de las empresas locales.

"Hoy el comercio internacional ya no es solo una herramienta para exportar. También es una vía para acceder a tecnología, mejorar procesos, generar alianzas estratégicas y fortalecer la competitividad de nuestras empresas", señaló Natalia Muguerza, vicepresidenta de ADINEU y referente de la Comisión de Comercio Internacional de la entidad.

Tras el éxito de su primera edición, la Jornada COMEX Norpatagónica busca consolidarse como un espacio de referencia para el desarrollo de negocios internacionales en una región que se posiciona cada vez más como uno de los motores productivos y exportadores de Argentina.

Con Vaca Muerta impulsando inversiones récord y una creciente demanda de bienes y servicios asociados a la energía, el desafío para las pymes neuquinas será aprovechar esta ventana de oportunidad para integrarse a cadenas globales de valor y acompañar el proceso de expansión exportadora que atraviesa la Norpatagonia.