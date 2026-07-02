El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti y vicepresidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro y de la Confederación Pyme Argentina, José Luis Bunter, participó del programa "Otro Dato", que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias, donde realizó un duro diagnóstico sobre la actualidad de las pequeñas y medianas empresas del país.

José Luis Bunter dialogó con el periodista Santiago Montórfano en el programa Otro Dato, emitido por CN 24/7 Canal de Noticias, donde analizó la situación que atraviesan las pymes argentinas.

Durante la entrevista, el dirigente aseguró que la caída del consumo y el deterioro del poder adquisitivo de las familias golpean de lleno a las pymes, que hoy enfrentan una situación cada vez más difícil. "Las pymes se están fundiendo trabajando", resumió al describir un escenario en el que las ventas ya no alcanzan para cubrir los costos de funcionamiento.

Bunter sostuvo que la desaceleración de la inflación no puede analizarse de manera aislada, ya que según afirmó, responde en gran parte al desplome del consumo. En ese sentido, advirtió que muchas familias recurren al crédito para comprar alimentos y terminan atrapadas en un circuito de endeudamiento del que resulta muy difícil salir debido a las altas tasas de interés.

La caída del consumo, el acceso al crédito y el futuro de las pymes fueron algunos de los ejes de la entrevista con José Luis Bunter.

Otro de los ejes de la entrevista fue el acceso al financiamiento. El referente empresario cuestionó la falta de herramientas para asistir a las pequeñas y medianas empresas y criticó el comportamiento del sistema financiero, al considerar que muchas entidades facilitan el endeudamiento, pero no acompañan a quienes atraviesan dificultades para sostener su actividad.

En otro tramo de la conversación, Bunter cuestionó la apertura de importaciones y advirtió que numerosas industrias comenzaron a trasladar parte de su producción al exterior para reducir costos, una situación que, según indicó, pone en riesgo el empleo y debilita el entramado productivo nacional.

Durante la entrevista, Bunter sostuvo que muchas pymes "se están fundiendo trabajando" y reclamó políticas que impulsen la producción y el empleo.

Frente a este escenario, pidió la conformación de mesas de trabajo entre los gobiernos, el sector privado y los trabajadores para diseñar políticas que impulsen la producción, el empleo y la recuperación del mercado interno. A su entender, la estabilidad macroeconómica debe ir acompañada de medidas que permitan fortalecer la economía real y garantizar la continuidad de las pequeñas y medianas empresas.

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