El Gobierno nacional sumó una nueva baja dentro de su estructura. El presidente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) presentó su renuncia cuando aún no se había cumplido un mes desde su desembarco al frente del organismo.

La salida generó sorpresa porque el ente había comenzado formalmente sus funciones hace pocas semanas, luego de la unificación de los organismos que regulaban por separado los servicios de gas y energía eléctrica.

El directorio había quedado conformado oficialmente el 12 de mayo, cuando sus integrantes firmaron las actas de aceptación de cargos. En aquella oportunidad fue designado como presidente Marcelo Lamboglia, acompañado por un equipo de cinco directivos.

La creación del ENRGE formó parte del proceso de reorganización impulsado por el Gobierno nacional para concentrar bajo una misma estructura las funciones que antes desempeñaban el ENRE y el ENARGAS.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente los motivos de la renuncia. Sin embargo, la salida se produce en un contexto de reestructuración permanente dentro de distintos organismos del Estado y en medio de la implementación del nuevo esquema regulatorio energético.

La dimisión abre ahora interrogantes sobre la continuidad de la conducción del ente y sobre quién quedará a cargo de supervisar un área estratégica vinculada a tarifas, distribución, transporte y regulación de los servicios de gas y electricidad en todo el país.