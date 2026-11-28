La Argentina sufrió un revés en su estrategia jurídica internacional para impedir el avance de la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado, por 18 votos contra 3, el pedido de medidas provisionales presentado por el Gobierno nacional para suspender el proyecto petrolero Sea Lion.

La resolución fue anunciada durante una audiencia pública en Hamburgo, Alemania, y representa un resultado adverso para la pretensión argentina de paralizar las actividades hidrocarburíferas mientras continúa el procedimiento arbitral contra el Reino Unido. Sin embargo, el pronunciamiento no constituye una decisión definitiva sobre la soberanía de las islas ni implica un reconocimiento de los derechos británicos sobre los recursos naturales del área en disputa.

Los magistrados fundamentaron el rechazo en que los derechos invocados por la Argentina están directamente relacionados con una cuestión previa: la soberanía territorial sobre el archipiélago. Según el criterio del organismo, esa controversia excede el ámbito de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), instrumento jurídico utilizado por el Gobierno argentino para iniciar el procedimiento.

Por ese motivo, el Tribunal consideró que no estaban dadas las condiciones para reconocer preliminarmente la competencia de la futura instancia arbitral y rechazó avanzar sobre otros argumentos, como la urgencia de detener las actividades o el eventual daño irreparable que podría ocasionar la explotación petrolera.

Los compromisos asumidos por el Reino Unido

Pese al rechazo del pedido argentino, la resolución dejó constancia de los compromisos expresados por la representación británica durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre. Entre ellos, el Reino Unido manifestó que no comenzará las perforaciones petroleras antes del 21 de marzo de 2027 y que no iniciará la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028. También se comprometió a no otorgar nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones. Estos plazos serán relevantes durante la continuidad del proceso judicial, ya que establecen un horizonte temporal para el desarrollo de las actividades cuestionadas por la Argentina.

Cómo seguirá el reclamo argentino

El conflicto ingresó formalmente en la vía judicial internacional el 28 de septiembre, cuando el Gobierno nacional anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido, conforme al Anexo VII de la CONVEMAR.Posteriormente, el 13 de octubre, presentó ante el Tribunal del Mar el pedido de medidas provisionales para impedir el avance del emprendimiento hasta la constitución del tribunal arbitral.

Ahora, el organismo internacional exhortó a ambos países a cooperar para acelerar la conformación de esa instancia, prevista entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Allí podrán volver a discutirse los argumentos jurídicos de las partes, tanto sobre la competencia del tribunal como sobre el fondo de la controversia. El emprendimiento está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y es impulsado por Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

El proyecto contempla el desarrollo de infraestructura para la extracción comercial de petróleo en aguas próximas al archipiélago. La Argentina sostiene que se trata de una explotación ilegítima de los recursos naturales de su plataforma continental y cuestiona las decisiones unilaterales británicas en un territorio cuya soberanía permanece en disputa.

El Reino Unido, por su parte, defiende las actividades hidrocarburíferas y rechaza los fundamentos del reclamo argentino. Con el rechazo de las medidas provisionales, la disputa continuará ahora en el ámbito arbitral, donde se definirá el alcance de los planteos argentinos frente al avance de la explotación petrolera en el Atlántico Sur.