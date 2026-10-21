La jurista argentina Frida María Armas Pfirter ocupa la vicepresidencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), el organismo que deberá analizar el pedido de medidas provisionales presentado por el Gobierno nacional para frenar la exploración y explotación de hidrocarburos autorizada por el Reino Unido en las inmediaciones de las islas Malvinas. La magistrada rosarina asumió el cargo a comienzos de octubre y acompañará al presidente del tribunal, el camerunés Maurice Kamga, durante el período 2026-2029.

El caso tomó relevancia luego de que la Cancillería argentina presentara el reclamo el 13 de octubre. El tribunal convocó a audiencias públicas para los días 10 y 11 de noviembre, en las que las partes expondrán sus argumentos. Las sesiones se transmitirán por internet.

Argentina busca frenar la actividad petrolera británica

La presentación fue impulsada por el canciller Pablo Quirno y se apoya en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Esa norma permite solicitar medidas provisionales para proteger los derechos de las partes mientras se tramita una controversia y evitar daños graves, incluidos los que puedan afectar al ambiente marino.

El planteo argentino apunta a cuestionar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos autorizadas unilateralmente por el Reino Unido en torno al archipiélago. La instancia abierta ante el ITLOS buscará determinar si corresponde adoptar medidas urgentes mientras se desarrolla el procedimiento internacional.

El expediente está identificado con el número 37. Las audiencias de noviembre serán una instancia central para que el tribunal escuche las posiciones involucradas antes de resolver sobre la solicitud cautelar.

Una trayectoria ligada a la soberanía marítima argentina

Armas Pfirter llegó al tribunal en 2023, cuando fue elegida con 154 votos durante la asamblea de los Estados Parte de la Convemar. Su mandato como magistrada se extiende hasta 2032. Antes de asumir esa función, acumuló experiencia en arbitrajes y mecanismos internacionales vinculados con controversias pesqueras y en comités de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

Entre 1997 y 2023 también estuvo al frente de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA). Durante esos años, un equipo integrado por especialistas en ciencias y derecho elaboró la presentación argentina sobre los límites exteriores de su plataforma continental, un trabajo que permitió ampliar en un 35% la extensión reconocida de esos límites y consolidar una política de Estado en materia marítima.

Su presencia en la vicepresidencia del ITLOS adquiere especial relevancia en el marco del reclamo por Malvinas. La próxima instancia será la audiencia prevista para el 10 y 11 de noviembre, cuando el tribunal escuche los argumentos sobre las medidas solicitadas por la Argentina frente a la actividad petrolera británica.