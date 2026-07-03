Mendoza dio un nuevo paso en su estrategia para captar inversiones destinadas al desarrollo de la minería al presentar herramientas de financiamiento para proyectos y proveedores, promover la salida a bolsa de una compañía enfocada en la exploración de cobre y reforzar su vínculo con los principales mercados internacionales de capitales.

Durante una nueva edición de Mines & Wines, realizada en la Bolsa de Comercio de Mendoza, el Gobierno provincial reunió a empresarios, inversores, representantes del sistema financiero y autoridades del mercado de capitales de Canadá para mostrar los avances de una política que busca convertir a la provincia en uno de los principales polos de financiamiento para la minería de la región andina.

El principal anuncio de la jornada fue la presentación de Argentina Metals Corp. en la TSX Venture Exchange, el mercado de la Bolsa de Toronto especializado en empresas de exploración minera, donde la firma comenzará a cotizar en los próximos días. La incorporación permitirá a la compañía acceder a financiamiento internacional para avanzar con proyectos de exploración de cobre en Mendoza y representa una nueva señal del interés que despiertan los activos mineros de la provincia entre los inversores especializados.

Durante el encuentro, el gobernador Alfredo Cornejo aseguró que Mendoza "consolida un ecosistema para conectar sus proyectos mineros con el financiamiento internacional" y sostuvo que la estrategia provincial apunta a generar las condiciones para atraer inversiones de largo plazo mediante estabilidad institucional, seguridad jurídica y reglas de juego previsibles.

El mandatario afirmó que la minería forma parte de una política de diversificación productiva y remarcó que el objetivo no es sustituir actividades tradicionales, sino ampliar la matriz económica provincial.

"No queremos reemplazar ninguna actividad. Queremos hacer mejor lo que Mendoza ya hace bien, como la vitivinicultura, el turismo y la agricultura, mientras impulsamos nuevos sectores como la minería y seguimos recuperando el petróleo convencional y desarrollando el no convencional", señaló.

Cornejo destacó que la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Minero y los consensos legislativos alcanzados para distintos proyectos permitieron consolidar un marco institucional que brinda mayor previsibilidad a los inversores. "Hoy se puede hacer minería sostenible en Mendoza porque existen reglas claras y transparencia en los procesos de autorización", sostuvo.

El Gobernador también remarcó que el desafío es acercar a la provincia las fuentes internacionales de financiamiento que requiere la exploración minera, una etapa caracterizada por la alta demanda de capital y el largo plazo de recuperación de las inversiones.

En ese contexto, afirmó que Mendoza cuenta con ventajas competitivas para transformarse en un centro financiero para la minería regional gracias a su capital humano, universidades, empresas proveedoras, infraestructura y su ubicación estratégica en la cordillera de los Andes, con una histórica vinculación logística y comercial con Chile.

La incorporación de Argentina Metals a la Bolsa de Toronto constituye uno de los primeros resultados concretos de The Andean Bridge, una iniciativa impulsada por Impulsa Mendoza junto con IN-VR, la Bolsa de Comercio de Mendoza, BYMA y Toronto Stock Exchange para conectar proyectos mineros argentinos y andinos con los principales mercados de capitales del mundo.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, sostuvo que en menos de dos años Mendoza logró reinsertarse en el ecosistema internacional de financiamiento para la minería gracias al fortalecimiento institucional y la simplificación de los procesos administrativos.

Según explicó, el objetivo del Gobierno fue generar mayor seguridad jurídica sin flexibilizar las exigencias ambientales ni regulatorias. "Hacer las cosas más fáciles no significa bajar estándares, sino eliminar complejidades que desalientan las inversiones", afirmó.

Latorre consideró que la provincia reúne condiciones diferenciales para captar capitales, entre ellas estabilidad institucional, recursos humanos especializados, desarrollo tecnológico y una amplia red de empresas de servicios vinculadas tanto a la minería como a la industria energética.

Uno de los anuncios orientados al desarrollo de la cadena de valor fue la presentación de una nueva herramienta financiera desarrollada por la fintech mendocina Andes Crowd junto con Banco Supervielle.

El instrumento permitirá que pequeñas y medianas empresas proveedoras de la industria minera transformen los documentos que respaldan sus operaciones comerciales con compañías del sector en mecanismos de financiamiento, facilitando el acceso al crédito y fortaleciendo el entramado local de proveedores.

Durante el encuentro también se anunció una propuesta académica impulsada por The Andean Bridge y la Universidad Nacional de Cuyo para formar profesionales especializados en financiamiento e inversión minera.

La capacitación incluirá contenidos sobre evaluación de proyectos, estructuración financiera, mercados de capitales, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), criterios ESG y herramientas para vincular iniciativas mineras con inversores nacionales e internacionales.

Para el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, la estrategia provincial busca construir un ecosistema completo alrededor de la minería, donde el acceso al financiamiento, la capacitación y el fortalecimiento de proveedores resulten tan importantes como el desarrollo de los propios proyectos.

"Más que competir por ser la capital minera, queremos convertirnos en el lugar donde se generan las conexiones, la formación, las oportunidades y el acceso al financiamiento", afirmó.

Como parte de esa estrategia también se presentó la agenda de The Andean Bridge para el segundo semestre de 2026, que incluirá rondas de negocios, roadshows, programas de capacitación y encuentros entre inversores y empresas en Mendoza, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima.

Desde la Bolsa de Toronto destacaron que Argentina se encuentra entre los mercados latinoamericanos que mayor interés despiertan entre los inversores especializados en minería. Guillaume Légaré, responsable para América Latina de Toronto Stock Exchange y TSX Venture Exchange, señaló que más del 50% del capital recaudado durante el último año en ambos mercados estuvo destinado a compañías mineras y recordó que actualmente cotizan allí más de 50 empresas vinculadas con proyectos argentinos.

Con el tradicional toque de campana que simbolizó el inicio de la cotización de Argentina Metals en Toronto, Mendoza cerró una jornada orientada a mostrar que la estrategia oficial ya no se limita a promover proyectos de exploración, sino que busca construir un ecosistema de financiamiento capaz de atraer inversiones internacionales, fortalecer la cadena de proveedores y consolidar a la provincia como un actor relevante en el desarrollo minero y energético del país.