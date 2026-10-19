La llegada de Javier Milei a Neuquén para inaugurar la AOG Patagonia 2026 concentra la expectativa de la industria hidrocarburífera, que busca consolidar el crecimiento de Vaca Muerta y acelerar los proyectos necesarios para ampliar la capacidad exportadora. El Presidente compartirá el acto oficial con el gobernador Rolando Figueroa y el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón.

La ceremonia está prevista para este lunes a las 16.30 en el salón Tromen del Espacio DUAM. Según el cronograma oficial, López Anadón abrirá la ronda de discursos, seguido por Figueroa y, finalmente, Milei.

La presencia del mandatario nacional le dará relevancia política a una exposición que reúne a operadoras, empresas de servicios, proveedores y representantes institucionales en un momento clave para el desarrollo energético argentino.

Las señales que espera la industria

El clima de expectativa está vinculado con los desafíos que enfrenta Vaca Muerta para sostener su expansión. La ampliación de la infraestructura de transporte, el financiamiento de nuevos proyectos, la competitividad y el acceso a los mercados internacionales forman parte de las prioridades del sector.

La industria busca convertir el crecimiento de la producción de petróleo y gas en mayores exportaciones y un flujo sostenido de inversiones. En ese escenario, los mensajes que surjan de la apertura serán seguidos de cerca por las empresas, aunque las expectativas del sector no implican que haya anuncios de inversiones confirmados.

La AOG Patagonia 2026 es organizada por el IAPG y Messe Frankfurt Argentina. La exposición se extenderá hasta el jueves 22 y contará con más de 400 marcas expositoras, unos 17.000 metros cuadrados de superficie y una asistencia estimada superior a los 17.000 visitantes.

Qué pasa este lunes en la AOG

La actividad comenzó por la mañana con la Jornada JOG, destinada a jóvenes vinculados con la industria. Desde las 13, el predio estará abierto al público, mientras que las salas Lanín tendrán conferencias de expositores durante la tarde.

Entre las actividades destacadas figura el panel “Vaca Muerta: ¿tema del momento o recurso del futuro?”, organizado por la Comisión de Sustentabilidad del IAPG junto con el Centro PyME-ADENEU. La presentación estará a cargo de Fernando Halperín y se desarrollará de 16 a 17 en la sala Lanín 2.

La apertura presidencial coincidirá así con una agenda que combina formación, análisis técnico y encuentros comerciales. Durante el resto de la semana habrá paneles sobre financiamiento, reuniones de directivos de las principales compañías y debates sobre los desafíos de la cadena de valor.

Para Neuquén, la exposición representa una vidriera para mostrar el potencial de Vaca Muerta y las necesidades que acompañan su desarrollo. Con Milei en el acto inaugural, la atención estará puesta tanto en el mensaje político como en las condiciones necesarias para que la expansión energética se traduzca en más inversiones, actividad económica y exportaciones para el país.

Una agenda cargada para el resto de la semana

La actividad continuará el martes 20 con la presentación del Instituto Vaca Muerta, un panel sobre el futuro del sector energético y la presentación del libro Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina, del exgobernador Jorge Sapag. Por la tarde se realizará el primero de los encuentros con CEOs, con la participación de directivos de Chevron, TotalEnergies, Pan American Energy (PAE) e YPF.

El miércoles 21, el foco estará puesto en el financiamiento que necesita la industria para sostener el crecimiento de la cuenca neuquina. Habrá un panel con representantes de entidades bancarias y un nuevo encuentro de CEOs de compañías como Tecpetrol, Pluspetrol, SLB, Halliburton, Tenaris, TGS, TGN y Oldelval. La agenda cerrará el jueves 22 con conferencias sobre inteligencia artificial, sustentabilidad y diversidad, además de una presentación del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre seguridad productiva.