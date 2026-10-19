Neuquén alcanzó un máximo histórico de empleo industrial. Según datos del Ministerio de Capital Humano de la Nación, procesados por la Subsecretaría de Industria y Modernización de la Provincia, la industria manufacturera contabilizó 14.382 trabajadores asalariados registrados durante el primer trimestre de 2026.

La cifra representa un crecimiento del 64% respecto del mismo período de 2021, cuando el sector empleaba a 8.762 personas. En cinco años, la industria sumó más de 5.600 puestos de trabajo, mientras que el empleo privado registrado total de la provincia aumentó un 36%.

El gobernador Rolando Figueroa vinculó esta evolución con el desarrollo de Vaca Muerta y la transformación de la actividad hidrocarburífera. “No estamos produciendo gas y petróleo como antes, que se hacía un pozo y fluía. Hoy en día, industrializamos con solo extraerlo”, afirmó.

La industria, entre las principales generadoras de empleo

Con estos resultados, la industria manufacturera se posicionó como la quinta actividad con mayor generación de empleo privado en Neuquén, detrás del comercio, el petróleo y la minería, la construcción y los servicios empresariales e inmobiliarios.

La rama de maquinaria y equipos concentra el 33% del empleo industrial, seguida por otros productos de metal y alimentos, con el 16% cada uno. Más atrás se ubican los minerales no metálicos, con el 7%, y los productos químicos, con el 5%.

El mayor crecimiento se registró en maquinaria y equipos, que pasó de 2.210 trabajadores en el primer trimestre de 2021 a 4.785 en igual período de 2026. De esta manera, el sector más que duplicó su cantidad de empleados en cinco años.

El subsecretario de Industria y Modernización, Juan Manuel Morales, atribuyó el récord a las condiciones para invertir y al desarrollo de políticas orientadas a fortalecer la producción local.

“Vaca Muerta es una enorme oportunidad, pero el verdadero desafío es que la energía no se agote en la extracción. Cada empleo industrial que se crea en Neuquén es valor agregado que se queda en la provincia”, sostuvo.

En esa línea, destacó el papel de las empresas metalmecánicas que fabrican, reparan y prestan servicios a la industria energética, y señaló que el objetivo es consolidar actividades capaces de crecer tanto junto con Vaca Muerta como más allá de los hidrocarburos.

Inversiones y nuevos proyectos industriales

La estrategia provincial apunta a atraer inversiones, ampliar la red de proveedores locales y generar empleo privado. Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la planta de tuberías y tubos flexibles del Grupo Andreani, instalada en el Parque Industrial de Plaza Huincul.

Otro proyecto de gran escala es la Planta Integrada de Tratamiento de Gas y Facilidades Asociadas, prevista a unos 25 kilómetros al norte de Cutral Co y Plaza Huincul. La iniciativa, a cargo de YPF, contempla una inversión estimada de US$7.000 millones y prevé generar más de 4.500 puestos de trabajo.

El complejo apunta a procesar gas proveniente de aproximadamente 1.416 pozos no convencionales y alcanzar una capacidad asociada de producción de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL).

Capacitación e incentivos para el empleo local

Para acompañar la expansión industrial, el Gobierno provincial impulsa herramientas de formación laboral, entre ellas las Becas Gregorio Álvarez y el Instituto Vaca Muerta. También promueve nuevos parques industriales y políticas destinadas a facilitar la radicación de empresas.

Figueroa anunció, además, que desde 2028 la Provincia prevé eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las empresas que incorporen nuevos trabajadores neuquinos.

La apuesta oficial es que el crecimiento de la producción energética se traduzca en más empleo, mayor diversificación económica y una distribución más amplia de sus beneficios. Junto con los hidrocarburos, la estrategia contempla inversiones en turismo, energías renovables, agricultura, ganadería, investigación médica y educación.

El récord industrial marca un avance para la economía neuquina, aunque el desafío será sostener el ritmo de creación de empleo y ampliar las actividades productivas para reducir la dependencia de los ciclos del petróleo y el gas.