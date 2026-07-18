La provincia de Neuquén es líder en el crecimiento del empleo en el sector privado registrado en Argentina

Neuquén se consolidó como la provincia con mejor desempeño en materia de empleo privado registrado del país. Los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que la provincia logró incrementar en un 7,1% la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y abril de 2026, en un contexto nacional marcado por la retracción del mercado laboral formal. El crecimiento equivale a unos 12.000 nuevos puestos de trabajo privados registrados, una cifra que refleja el dinamismo de la economía neuquina y el impacto que generan las inversiones vinculadas a Vaca Muerta, la construcción y el comercio.

Vaca Muerta y la inversión impulsan la creación de empleo

De acuerdo con la información oficial, Neuquén pasó de aproximadamente 143.000 puestos de trabajo registrados al inicio de la actual gestión provincial a cerca de 155.000 en la actualidad. El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, destacó que la provincia no sólo lidera los indicadores interanuales, sino que mantiene una tendencia positiva desde el comienzo del actual gobierno.

El crecimiento del empleo se explica principalmente por la expansión de la actividad económica relacionada con Vaca Muerta, que continúa atrayendo inversiones y generando demanda de mano de obra directa e indirecta. A este fenómeno se suma el efecto multiplicador sobre sectores como el comercio, que emplea a alrededor de 27.000 trabajadores, además de la construcción y los servicios asociados.

Desde el gobierno provincial sostienen que la continuidad de la obra pública, el desarrollo de infraestructura y las políticas destinadas a fomentar inversiones privadas también contribuyen a sostener el nivel de actividad económica y la generación de puestos de trabajo.

El crecimiento económico atrae familias de todo el país

El desempeño del mercado laboral neuquino también tiene efectos demográficos. Según explicó Castelli, cerca de 100 familias llegan cada semana a la provincia en busca de oportunidades laborales y mejores perspectivas económicas. Este flujo migratorio incrementa la demanda de viviendas, escuelas, servicios de salud e infraestructura urbana, lo que plantea nuevos desafíos para el crecimiento ordenado de las ciudades neuquinas.

Si bien el escenario económico es favorable en comparación con otras provincias, el funcionario aclaró que el aumento del empleo no implica que exista una oferta laboral ilimitada. Por ello, recomendó que quienes analicen radicarse en Neuquén lo hagan con información adecuada y, de ser posible, con una propuesta laboral previa.

El desafío: sostener el crecimiento y mejorar la empleabilidad

Ante la expansión de la actividad económica, el gobierno provincial busca fortalecer las políticas de capacitación e intermediación laboral para conectar la demanda de las empresas con los trabajadores locales.

La estrategia apunta a que el crecimiento económico se traduzca en más oportunidades para los neuquinos y en una mejora sostenida de la calidad de vida. En ese contexto, la provincia continúa posicionándose como uno de los principales polos de desarrollo productivo del país, impulsada por la energía, la inversión y el crecimiento de su economía regional.