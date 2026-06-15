El crecimiento de Vaca Muerta no solo demanda más producción, sino también proveedores con capacidad para acompañar la expansión de la actividad. Con ese objetivo, el próximo 19 de junio se realizará en Neuquén una jornada destinada a acercar herramientas financieras a las pequeñas y medianas empresas que trabajan en la industria energética.

Bajo el nombre "Herramientas financieras para el desarrollo de proveedores de Vaca Muerta", el encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones Domuyo desde las 9.30 y reunirá a empresarios, especialistas y representantes de entidades financieras para analizar alternativas de financiamiento orientadas al crecimiento de las pymes.

La actividad es organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto con los gobiernos de Neuquén y Río Negro, en un contexto donde la aceleración de inversiones en Vaca Muerta abre nuevas oportunidades para empresas de servicios, logística, transporte, metalmecánica, construcción e industrias vinculadas al Oil & Gas.

Durante la jornada se presentarán distintas herramientas disponibles en el mercado de capitales y el sistema financiero, entre ellas fondos de garantía, obligaciones negociables, cheques de pago diferido, pagarés bursátiles y facturas de crédito electrónicas. El objetivo es que las empresas puedan acceder a nuevas fuentes de financiamiento para ampliar su capacidad operativa, incorporar tecnología y afrontar proyectos de mayor escala.

La propuesta está dirigida especialmente a propietarios, directivos y mandos medios de pymes que participan de la cadena de valor hidrocarburífera y buscan mejorar su competitividad en un escenario de fuerte crecimiento de la actividad. Además de las exposiciones técnicas, el encuentro incluirá espacios de vinculación entre empresas, organismos e instituciones financieras para facilitar contactos, generar oportunidades comerciales y acercar soluciones concretas a las necesidades del entramado productivo regional.

Con una actividad hidrocarburífera en constante expansión, el acceso al financiamiento aparece como uno de los factores clave para que las pymes puedan aprovechar el potencial de negocios que genera Vaca Muerta y consolidar su rol como proveedores estratégicos del desarrollo energético argentino.

El crecimiento récord de la actividad en Vaca Muerta generó una fuerte demanda de bienes y servicios especializados, pero también expuso algunos de los desafíos que enfrentan las pymes regionales. Muchas empresas neuquinas lograron insertarse en la cadena de valor hidrocarburífera durante los últimos años, aunque el aumento de la actividad exige mayores niveles de inversión en equipamiento, tecnología, capital de trabajo y capacitación de recursos humanos para responder a los estándares que requieren las operadoras.

En ese escenario, el acceso al financiamiento se convirtió en una de las principales demandas del sector pyme. Las empresas proveedoras deben afrontar plazos de cobro extensos, ampliar su capacidad operativa y acompañar proyectos cada vez más complejos, en un contexto donde la competencia también crece con la llegada de firmas de otras provincias y del exterior. Por eso, contar con herramientas financieras adecuadas resulta clave para que las compañías neuquinas puedan consolidar su participación en el desarrollo de Vaca Muerta y capturar una mayor porción de los negocios que genera la formación.

Aunque las pymes neuquinas ganaron protagonismo en la cadena de valor de Vaca Muerta, referentes del sector coinciden en que el desafío de la nueva etapa ya no pasa por acceder al mercado, sino por ganar escala, mejorar la competitividad y sostener el crecimiento en un escenario de inversiones cada vez más exigente. En ese camino, el financiamiento aparece como una herramienta determinante para no quedar relegadas frente al avance de nuevos jugadores.