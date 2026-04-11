El Gobierno de la provincia de Neuquén autorizó la cesión de participaciones en tres áreas hidrocarburíferas clave de Vaca Muerta, en una operación que consolida a YPF como titular y operador exclusivo de esos activos, hasta ahora compartidos con Pluspetrol.

La medida fue formalizada a través de los decretos provinciales 0475, 0476 y 496, mediante los cuales se autorizó la cesión del 100% de la participación de Pluspetrol, equivalente al 50% de cada bloque, en las áreas Aguada Villanueva, Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas.

Con la aprobación oficial y la firma de las escrituras correspondientes, las tres áreas quedarán bajo control total de YPF, en línea con su estrategia de consolidación de activos gasíferos vinculados al desarrollo del proyecto Argentina GNL.

Dos de los bloques involucrados, Aguada Villanueva y Meseta Buena Esperanza, son concesiones de explotación convencional actualmente en producción, mientras que Las Tacanas se encuentra en etapa de evaluación con foco en recursos no convencionales.

En términos operativos, Aguada Villanueva y Meseta Buena Esperanza presentan una actividad sostenida vinculada a la producción convencional de petróleo y gas, con infraestructura ya instalada y sistemas de extracción en funcionamiento. Estas áreas forman parte del entramado histórico de la cuenca neuquina y aportan volúmenes constantes que contribuyen al abastecimiento interno, además de ofrecer potencial de optimización mediante técnicas de recuperación secundaria y terciaria.

Por su parte, Las Tacanas representa un activo con proyección estratégica dentro del desarrollo no convencional. Su encuadre como lote bajo evaluación abre la posibilidad de avanzar en estudios geológicos y pilotos exploratorios orientados a identificar recursos en formaciones shale, en línea con la expansión de la actividad en Vaca Muerta. Este tipo de áreas resulta clave para ampliar el horizonte productivo y sostener el crecimiento de la producción de gas en el mediano y largo plazo.

Desde el punto de vista regulatorio, la operación se encuadra dentro del marco hidrocarburífero vigente, que exige la autorización provincial para cualquier cesión de participaciones en concesiones o permisos, previa verificación de requisitos técnicos, legales y administrativos.

En términos técnicos, Meseta Buena Esperanza abarca una superficie de 303,71 km², Aguada Villanueva alcanza los 281 km² y Las Tacanas se extiende sobre 411 km², esta última con antecedentes como permiso de exploración y posterior reconversión a lote bajo evaluación.

La operación se inscribe en un proceso más amplio de reorganización de activos dentro de la cuenca neuquina, con el objetivo de optimizar la gestión, mejorar la eficiencia operativa y acelerar el desarrollo de recursos, especialmente en el segmento del gas natural orientado a exportación.